PM: Neuer Gameplay-Trailer zu Rise of the Ronin zeigt Kämpfe, Fortbewegung und Entscheidungsfreiheit (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns riesig, euch heute einen neuen Einblick in das actiongeladene Gameplay von Rise of the Ronin geben zu können. Wir von Team Ninja erschaffen eine offene Welt mit vielen Freiheiten und voller packender Kämpfe, die durch eine komplexe Story miteinander verknüpft sind. Werfen wir einen neuen Blick auf die Fortbewegungsmöglichkeiten, die Kampfmechaniken und die Entwicklung von Charakterbeziehungen basierend auf euren Taten.

Für den Kampf gegen eure Feinde steht euch eine Vielzahl an Waffen zur Verfügung. Neben dem Schwertkampf, den man von Team Ninja kennt, könnt ihr auch japanische Speere einsetzen sowie Schusswaffen, einschließlich Pistolen aus Übersee.

Darüber hinaus könnt ihr japanisch-westliche Hybridwaffen nutzen. Setzt das Feuerrohr ein, das einem Flammenwerfer ähnelt, um Gegnergruppen die Hölle heiß zu machen und entflammbare Fässer zu entzünden, oder nutzt das Bajonett, um Klingen abzulenken und Gewehrschüsse zu kontern. Um im Kampf überlegen sein zu können, müsst ihr den richtigen Kampfstil wählen und die Bewaffnung eurer Gegner bedenken.

Fans von Team Ninja werden bereits wissen, dass Timing im Nahkampf alles ist. Der neue Trailer zeigt einen erbitterten Kampf zwischen Schwertkämpfern, bei dem die Wahl der Kampfhaltung, das Blocken sowie Paraden zur richtigen Zeit für den Sieg von höchster Bedeutung sind. Ihr könnt außerdem den vielseitigen Wurfanker einsetzen, um entfernte Gegner im Kampf zu euch zu ziehen oder nichtsahnende Wachen heimlich auszuschalten. Der Wurfanker gibt euch auch die Möglichkeit, euch schnell an eure Gegner heranzuziehen.

Seid bereit, jedes Werkzeug in eurem Arsenal einzusetzen, um mit den beträchtlichen Gefahren fertig zu werden, denen unser Ronin begegnet.

Im Japan des späten 19. Jahrhunderts könnt ihr viele verschiedene Optionen nutzen, um voranzukommen. Auch außerhalb von Kämpfen ist euer Wurfanker äußerst praktisch, denn mit ihm könnt ihr auf Dächer steigen und andere Höhen überwinden, um schnell einen Vorteil zu erlangen. Zudem könnt ihr mit eurem treuen Pferd über offenes Gelände galoppieren und so Missionsziele schneller erreichen.

Die geniale Avicula ist eine der Fortbewegungsmöglichkeiten, die wir bei Team Ninja am spannendsten finden. Dieses technische Wunder lässt euch in Sekundenschnelle ein Paar leichte Flügel einsetzen, mit denen ihr durch die Luft gleiten könnt. So habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, über ein Dach zu sprinten, euch per Wurfanker in Richtung eines hohen Objekts zu schleudern und dann durch die Luft zu gleiten. Ihr könnt jederzeit eure Flugrichtung und Geschwindigkeit anpassen oder die Flügel wieder schließen und arglose Feinde von oben überraschen.

Neben den vielen verschiedenen Kampf- und Fortbewegungsmöglichkeiten habt ihr auch in Story-Missionen freie Wahl und könnt so Einfluss auf die Welt von Rise of the Ronin nehmen.

An einer Stelle im neuen Trailer entscheidet sich der Spieler, einem Charakter namens Igashichi beim Kampf gegen eine Gruppe feindlicher Wachen zu helfen. Durch diese Entscheidung entsteht eine Bindung zwischen den beiden Charakteren, wodurch ihr Igashichi besser kennenlernen und andere Features im Spiel freischalten könnt. Ihr werdet diese Entscheidungen auch bei anderen Charakteren treffen können, zu denen auch Ryoma Sakamoto gehört, der in einem der vorherigen Trailer zu sehen war.

Mit wem ihr eure Beziehung vertieft, wird sich auch auf den Verlauf der Geschichte auswirken. Es hat allerdings keinen Nachteil, wenn ihr eine Bindung mit einem Charakter eingeht und dies zulasten einer anderen Figur geht. So habt ihr jedenfalls viele Optionen und könnt beim nächsten Durchspielen anders vorgehen.

Wir können es kaum erwarten, dass ihr in diese Welt eintauchen könnt, die in einer spannenden Zeit der Geschichte Japans spielt. Werdet ab dem 22. März 2024 zum Ronin und schmiedet euer Schicksal.