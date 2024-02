Bloodlines 2: The Chinese Room zeigt neues Gameplay-Material + Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Wie zuletzt Anfang September 2023 angekündigt, haben Paradox Interactive und Entwickler The Chinese Room gestern neue Inhalte zu Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 veröffentlicht. Dazu gehören ein knapp dreiminütiger neuer Gameplay-Trailer, den ihr unter der News eingebunden findet und ein über 33-minütiges Entwicklervideo mit Creative Director Alex Skidmore und Community Manager Joshua Matthews, die anhand einer frühen Mission im Spiel einige Features, Cutscenes, Dialoge, Charaktere und etwas vom Kampfsystem des Story-getriebenen Action-RPGs zeigen und diverse Designentscheidungen erklären. Für das Developer-Video ergeht eine eindeutige Spoilerwarnung, da sowohl Charakter- als auch Story-bezogene Inhalte – wenn auch nur wenige – enthüllt werden.

Das britische Studio The Chinese Room (Dear Esther, Everybody's Gone to the Rapture, Amnesia - A Machine for Pigs) aus Brighton (UK) übernahm letztes Jahr die Entwicklung des Spiels, nachdem Paradox Interactive dem ursprünglichen Entwickler Hardsuit Labs aus Seattle (USA) die Entwicklung gänzlich entzogen hatte. Zuvor gab es im Laufe der letzten fünf Jahre diverse Verschiebungen des Titels, führende Entwickler wurden entlassen und neue Producer versuchten, die Entwicklung zu retten. Alle Versuche schlugen fehl. Details zur Entwicklungsgeschichte von Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 könnt ihr im User-Artikel Bye bye Bloodlines 2? von GG-User Labrador Nelson nachlesen.

Da mit Herbst 2024 weiterhin der vor fünf Monaten kommunizierte Releasezeitraum zu gelten scheint, ist davon auszugehen, dass der neue Entwickler, entgegen der gängigen Praxis in der Branche, doch weit mehr fertige Inhalte von Hardsuit Labs genutzt zu haben schien, als erwartet. Anhand der gezeigten Szenen im aktuellen Video sieht man zwar einige Unterschiede grafischer Natur zu früher gezeigten Inhalten, auch scheint die Gewichtung atmosphärischer und narrativer Aspekte wie auch die Erkundung der Spielwelt mehr im Fokus zu stehen – was auch der Stärke von The Chinese Room entspräche – aber aufgrund der Komplexität des Titels kann eine von Grund auf neu gestartete Entwicklung ausgeschlossen werden.

Creative Director Alex Skidmore geht zudem auf weitere Features und Designentscheidungen des Studios ein. Beispielsweise wird jeder Vampirclan selbstverständlich seine ganz eigenen Spezialfähigkeiten sowie Charakteristika mitbringen. Die gezeigte Protagonistin, eine erweckte und teilweise ihrer Kräfte beraubte Elder, wird keinen festgelegten Hintergrund beziehungsweise Vorgeschichte haben, sondern eine durch den Spieler geformte Persönlichkeit samt Historie im Laufe des Spiels erhalten. Diese wird durch Entscheidungen in Dialogen und Aussagen sowie Beschreibungen durch NPCs bestimmt, denen ihr euch zustimmend oder ablehnend gegenüber äußern könnt.

Das actionbetonte Kampfsystem in den gezeigten Szenen spiegelt laut Entwickler lediglich die aggressive und impulsive Herangehensweise des Brujah-Clans wider. Andere Clans können durch das Rollenspielsystem gänzlich anders gespielt werden. Dort können Stealth, Dialogoptionen, Illusionen, kombinatorische oder rätsellastige Herangehensweisen im Vordergrund stehen. Das investigative Gameplay, das euer Elder als Sheriff der Camarilla praktiziert, soll auch dem Detektiv-Aspekt mehr Gewicht verleihen. Letztlich will das Studio trotz starkem Storyfokus so viel spielerische Freiheit wie möglich erlauben. Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 soll also Ende 2024 für PC, PS5 und X|S Series erscheinen. Ob die älteren Konsolen PS4 und XBox One überhaupt bedient werden, wie ursprünglich noch angekündigt, ist aktuell unklar.