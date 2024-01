Until Dawn: Neuauflage für PC und PS5 angekündigt

PC PS5

Während der gestrigen State of Play gab Sony bekannt, dass eine Neuauflage des filmischen Adventures Until Dawn beim britischen Studio Ballistic Moon entwickelt wird, die noch 2024 für PC und PS5 erscheinen soll.

Der Titel soll "neu gebaut und verbessert" worden sein heißt es im Trailer und unter den Hashtags in der Videobeschreibung auf YouTube findet sich "Until Dawn Remake". Ob am Ende mehr zu erwarten sein darf, als oberflächliche technische Überarbeitungen und Zusätze wie DualSense-Features, die mit der Bezeichnung Remaster schon abgegolten wären, wird sich zeigen, sobald Sony mehr zur Neuauflage verrät.