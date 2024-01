Rise of the Ronin: Samurai-Action von Team Ninja im Überblicks-Trailer

PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Rise of the Ronin ab 79,65 € bei Amazon.de kaufen.

Im Zuge der Präsentation State of Play hat Team Ninja einen neuen Gameplay-Überblick zu Rise of the Ronin gegeben. Im Open-World-Action-Titel spielt ihr einen herrenlosen Samurai in der Bakumatsu-Ära – die Zeit politischer Spannungen auch in Hinblick auf die Frage, ob sich Japan anderen Nationen öffnen soll. Es ist die Zeit, die zum Ende des Shogunats und zum Wiedererstarken des Kaisers führt.

Im Kampf nutzt ihr unter anderem Paraden, um die Haltung der Gegner zu brechen und sie schnell zu erledigen. Dazu seht ihr im Überblicks-Trailer heimliches Vorgehen, sowie den Einsatz von Hilfsmitteln wie Kletterhaken (mit dem ihr auch Gegner zu euch zerren könnt) und Gleitschirm. Im Kampf könnt ihr von Katanas über Speere bis hin zu Gewehren viele Waffen führen. Sogar ein vorsintflutlicher Flammenwerfer wird vorgeführt.

Rise of the Ronin erscheint am 22. März 2024 exklusiv auf PS5.