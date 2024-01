Death Stranding 2: Kampfgitarrist im Trailer // Geistiger Nachfolger von Metal Gear in Arbeit

Release von DS2 erfolgt 2025

PS5

Im Zuge der Präsentation State of Play gab es einen ausführlichen neuen Trailer zu Death Stranding 2, der den Untertitel On The Beach nennt. Neben diversen Cutscenes, die bereits erste Wendungen in der Story bereithielten, gab es auch kurze Szenen, in denen sich Protagonist Sam durch neue Umgebungen bewegt – so sieht er einen Berghang einstürzen und flieht vor einer Flut.

Außerdem gibt es reichlich exzentrische Szenen. So wird ein neuer Begleiter für Sam eine sprechende Marionette, die wirkt, wie per Stop-Motion animiert. In einer anderen Szene spielt ein Charakter in Kiss-Makeup eine Gitarre, damit die Blitze auf einen Cyborg-Ninja schleudert. Nicht zuletzt gab es bei all den Verworrenheiten auch etwas Klarheit: Death Stranding 2 - On The Beach wird 2025 erscheinen.

In einem Segment nach dem Trailer sprach Kojima indes schon über das nächste Projekt, das nach Death Stranding 2 starten soll. Zum 40. Jubiläum seines Karrierebeginns will der berühmte Designer zur "Tactical Espionage" zurückkehren, mit der er weltweit zu Ruhm gekommen ist. Es soll also ein geistiger Nachfolger zu den Metal Gear Solid-Spielen entstehen, deren Rechte beim Publisher Konami verblieben sind, mit dem sich Kojima überworfen hat.