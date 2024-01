Stellar Blade: Überblickstrailer zum koreanischen Action-RPG

PC XOne PS4 PS5

Die erste größere Präsentation im Zuge der State of Play galt Stellar Blade, dem Debüt des koreanischen Entwicklers Shift Up. Darin übernehmt ihr die Rolle der künstlichen Kriegerin Eve, die mit ihren Kameradinnen auf die postapokalyptische Erde geschickt wird, um diese von den Naytibas zu befreien; mysteriöse Monster, die den Großteil der Menschheit in die Umlaufbahn vertrieben.

Ihr werdet dabei auch Quests für die auf der Oberfläche verbliebenen Menschen erledigen. Die Kämpfe setzen auf schnelle Hack-and-Slay-Action, die Story wird auch der Frage nachspüren, was aus Eve wird, wenn die Aufgabe, für die sie konstruiert wurde, erledigt ist.

Stellar Blade erscheint am 26. April 2024 für PS5.