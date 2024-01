PM: Das sind die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für Februar 2024 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns, heute das neueste, vollständige Angebot an monatlichen Spielen für PlayStation Plus ankündigen zu können. Das Highlight der Februar-Auswahl ist Square Enix’ kompetitiver und gleichzeitig extrem farbenfroher Online-Party-Shooter Foamstars, der sein Debüt exklusiv auf PlayStation Plus feiert. Außerdem gibt es mit dem äußerst stylischen Rollerdrome eine gelungene Mischung aus Rollschuhfahren und Schießereien, während Steelrising für Roboter-RPG-Action sorgt. Alle drei Titel stehen PlayStation Plus-Mitgliedern von Dienstag, 6. Februar, bis Montag, 4. März, zur Verfügung. Schauen wir uns die einzelnen Spiele genauer an.

Hier kommt Foamstars, der neue 4-vs-4-Online-Party-Shooter. Mit Schaum könnt ihr ein Terrain bauen und rutschige Oberflächen schaffen, um mit hoher Geschwindigkeit durch die Arena zu surfen, euch vor gegnerischen Angriffen zu schützen oder Aussichtspunkte zu schaffen, um Gegner auszuschalten. Wählt aus einer schrägen und farbenfrohen Sportlerriege und tretet in mehreren Spielmodi an. Hier erfahrt ihr mehr darüber.

Spielt Foamstars gegen unser Stream-Team und gewinnt eine exklusive Foamstars-Plüschente!

Von Roll7, den Entwicklern der preisgekrönten und von der Kritik hochgelobten OlliOlli-Serie, stammt Rollerdrome, ein intensives Shooter-Skater-Hybridspiel, das in einer stimmungsvollen Retro-Zukunft spielt. Rollerdrome ist ein Third-Person-Action-Shooter für Einzelspieler, der rasante Kämpfe nahtlos mit flüssigen Bewegungen verbindet und so ein einzigartiges Action-Erlebnis bietet. Dominiert mit Stil in kinoreifen, intensiven Kämpfen, in denen Kills euch Gesundheit einbringen und Tricks und Grinds euch Munition verschaffen.

Dieses Action-RPG spielt in einem alternativen Paris, in dem die Französische Revolution von einer Roboterarmee niedergeschlagen wurde. Kämpft und erkundet als Aegis, eine mysteriöse und brillante Maschine, die Straßen, Dächer, Stadtviertel und Schlösser. Zieht in erbarmungslose und intensive Kämpfe gegen technologische Wunderwerke, die ebenso komplex wie unbarmherzig sind.

Spielt um die Krone mit dem Fall Guys Ikonen-Pack, das euch einige kultige PlayStation-Looks für die Multiplayer-Party liefert. Verkleidet eure Bohne als Aloy, Ratchet oder Clank und erhaltet zusätzliche kosmetische Gegenstände, während ihr gegeneinander antretet!

Sichert euch das Ikonen-Pack und erhaltet:

– Ratchet (Ganzes Kostüm)

– Clank (Ganzes Kostüm)

– Aloy (Ganzes Kostüm)

– Groovitron (Emote)

– Clanks Lachen (Emote)

– Lombax (Muster)

– Clank (Muster)

– Seeker (Muster)

– Ratchet (Farbe)

– Clank (Farbe)

– Ratchet (Namensschild)

– Clank (Namensschild)

– Horizon (Namensschild)

– Aloy (Abdeckung)

– Ratchet (Abdeckung)

– Clank (Abdeckung)

– Seeker (Spitzname)

Ihr könnt dieses Pack zusätzlich zu den monatlichen Spielen von PlayStation Plus im PlayStation Store finden und herunterladen. Ladet Fall Guys aus dem PlayStation Store herunter, um darauf zuzugreifen. Nach dem Download sind alle Inhalte sofort In-Game verfügbar, unabhängig davon, ob ihr ein neuer oder bestehender Spieler seid.

PlayStation Plus-Mitglieder haben bis zum 5. Februar Zeit, um A Plague Tale: Requiem, Evil West und Nobody Saves the World ihrer Spielebibliothek hinzuzufügen.

Ganz gleich, ob ihr zu zweit virtuelle Welten erobert oder allein Abenteuer erlebt, PlayStation Plus sorgt im Vorfeld des Valentinstags mit den folgenden Überraschungen für ein unvergessliches Spielerlebnis:

(für PlayStation Plus Premium-/Deluxe-Mitglieder)

Ab 6. Februar

Taucht ein in das Leben von Peter Parker und Miles Morales, die durch die Stadt schwingen und verschiedene Schurken bekämpfen. Als PlayStation Plus-Premium-Mitglied steht euch ab dem 6. Februar eine 2-stündige, zeitlich begrenzte Testversion von Marvel’s Spider-Man 2 zur Verfügung. Trophäen und Speicherfortschritt aus der Testversion werden übernommen, wenn ihr euch für den Kauf des vollständigen Spiels entscheidet.

Außerdem findet ihr auf Spotify unsere von den monatlichen PlayStation Plus-Spielen inspirierte Playlist, die jeden Monat mit neuen Songs aktualisiert wird.

* Das Angebot des PlayStation Plus-Spielekatalogs kann in bestimmten Regionen abweichen. Das Angebot für eure Region findet ihr am Veröffentlichungstag im PlayStation Store.