PM: Schnappt euch die Schaumkanonen und spielt mit uns Foamstars auf dem PlayStation Twitch-Kanal (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der PlayStation-exklusive Party-Shooter Foamstars erscheint am 6. Februar und kann von allen PlayStation Plus-Mitgliedern bis zum 4. März ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden. Wir möchten die actiongeladenen Schaumschlachten, bei denen zwei Teams in rasanten 4 vs. 4-Matches gegeneinander antreten und sich ordentlich einseifen, gerne mit euch austragen und suchen vier Mitspielerinnen und Mitspieler aus der Community.

In dem gut zweistündigen Stream auf dem PlayStation Twitch-Kanal werden wir die abwechslungsreichen Spielmodi ausprobieren und zum Beispiel bei „Smash the Star“, „Happy Bath Survival“ und „Rubber Duck Party“ das beste Team küren. Auf die glücklichen Gewinner wartet nicht nur garantierter Spielspaß, sondern mit der exklusiven Foamstars-Plüschente auch ein einzigartiges Dankeschön für die Teilnahme.