PM: Vladimir Guerrero Jr. ziert ab 19. März das Cover von MLB The Show 24 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, euch heute ankündigen zu können, dass Vladimir Guerrero Jr. euer neuer Cover-Athlet für MLB The Show 24 ist!

Wir sind immer auf der Suche nach großartigen Baseball-Spielern mit interessanten Geschichten. Wir wollen außerdem mit großartigen Leuten zusammenarbeiten, die eine tolle Persönlichkeit haben und auch wirklich Spaß an MLB The Show haben. Intentionalität ist uns sehr wichtig, und wir haben im Laufe der Jahre eine wunderbare Beziehung zur Guerrero-Familie aufgebaut. Die Guerreros sind die ersten, die im Laufe der Jahre als Vater und Sohn auf unserem Spielcover erschienen sind. Vladimir Guerrero Jr. ist ein hervorragender Baseball-Spieler, der die besten Qualitäten des Sports verkörpert, wie die Fans letzten Juli bei seinem Home Run Derby sehen konnten. Er liebt das Spiel, stammt aus einer Baseball-Familie und legt Wert darauf, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Diese Faktoren und noch einige andere machten Vladimir Guerrero Jr. zur richtigen Wahl für den diesjährigen Cover-Athleten.

Wir freuen uns außerdem, verkünden zu können, dass MLB The Show 24 am 19. März 2024 für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheint.

Bestellt die Standard Edition vor, um ein Gold Choice-Pack zu erhalten. Die Standard Edition enthält das komplette Spiel, 5 The Show-Packs und 5.000 Stubs, um deine Baseball-Karriere anzukurbeln. (Die 5.000 Stubs sind für die PS5-Version.) Die Standard Edition für PS5 kostet 69,99 USD/89,99 CAD. Die Standard Edition für PS4 kostet 59,99 USD/79,99 CAD.

MLB-Legende und ehemaliges Gesicht von MLB The Show David Ortiz entführt euch auf eine Reise mit Cover-Athlet Vladimir Guerrero Jr. sowie „Latin Grammy Award“-Künstler Eladio Carrión und Freunden durch verschiedene Teile der Dominikanischen Republik, um mehr über ihn, seine Kultur und seine Liebe für das Spiel zu erfahren. Freut euch auf eine grandiose Tour, die die Hintergründe unseren illustren Cover-Athleten von allen Seiten beleuchtet.

Ride to Reveal ist die erste tiefgründige Dokumentation von MLB The Show zur langjährigen Geschichte des Baseballs und seinem wachsenden Einfluss auf der Welt. Baseball hat eine lange Geschichte mit Wurzeln in Lateinamerika. Baseball ist mehr als ein Sport. Es ist der Herzschlag und die Leidenschaft, die die Liebe für ihr Land und die Hoffnung für die Zukunft symbolisieren. Wir hoffen, dass ihr Spaß daran haben werdet, mit dem Ride to Reveal verschiedene Kulturen durch die Perspektive des Baseballs kennenzulernen und zu erkunden.

Macht euch bereit für einen vollgepackten Kalender mit Premieren und Enthüllungen zu neuen Features. Folgt MLB The Show auf Twitch und YouTube, um als Erstes von allen Neuheiten auf dem Spielfeld zu erfahren. Schaut euch die Episoden live oder später auf Abruf an. Wir arbeiten an mehreren neuen Folgen, also achtet auf TheShow.com und unseren sozialen Kanälen auf Episodenpläne und Informationen.

Bereitet euch schon heute auf euren ersten Wurf vor, indem ihr euch auf TheShow.com für den Scouting Report anmeldet. Ab April könnt ihr jeden Monat kostenlose exklusive Packs direkt in eurer Postfach im Spiel erhalten.* Holt euch die neuesten Infos zu MLB The Show 24 und besucht www.theshow.com, um euch einzurichten.

Und während ihr dort seid, könnt ihr gleich euer „MLB The Show“-Konto erstellen und euch auf den Opening Day vorbereiten. Mit MLB® The Show™ 24 könnt ihr ganz einfach von einer Plattform zur anderen wechseln und habt dabei immer Zugriff auf euren gesamten Kartenbestand**, damit ihr überall spielen könnt. Besucht https://account.theshow.com/ und erstellt euer „MLB The Show“-Konto. Im Spiel müsst ihr dann nur noch euer Konto für PlayStation™Network mit eurem „The Show“-Konto verknüpfen.

Einige von euch fragen sich sicher: Wo ist die Collector‘s Edition? Nächste Woche, am 6. Februar 2024, werden wir die Collector’s Edition(s) für MLB The Show 24 und ihren gesamten Inhalt enthüllen. Tragt es euch im Kalender ein und freut euch schon auf eine spannende Enthüllung.

Hinweis: Alle Collector‘s Editions von MLB The Show 24, die am 6. Februar enthüllt werden, enthalten einen Beide-Versionen-Anspruch***. Wenn ihr die Standard Edition von MLB The Show 24 auf PlayStation 4 kaufen und auf die Version für PlayStation 5 upgraden wollt, müsst ihr die digitale Edition kaufen, um das Upgrade-Angebot in Höhe von 10 USD zu nutzen.

Wir sind begeistert, dass Vladimir Guerrero Jr. nun auch zu den Cover-Athleten gehört und dass MLB The Show 24 am 19. März 2024 für PlayStation erscheint!

* Online-Multiplayer-Features erfordern eine Internetverbindung und ein PlayStation Plus-Online-Multiplayer-Abonnement.

** Der Cross-Plattform-Fortschritt erfordert eine Internetverbindung und für jede Plattform, auf der ihr spielt: 1.) eine mit eurer Konsole kompatible Kopie von MLB The Show 24 (Versionen für andere Plattformen sind separat erhältlich) und 2.) ein mit eurem „MLB The Show“-Konto verbundenes Netzwerkkonto für die jeweilige Plattform.

*** Die physische Edition für PlayStation enthält einen Gutscheincode für PS4 & PS5.