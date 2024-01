Tencent sieht sich von der Konkurrenz überholt

Und: Neues zur Onlinespiel-Regulierung

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, war die Ansprache von Tencent-Mitgründer und CEO Pony Ma auf der jüngsten Jahresversammlung des Konzerns im Bezug auf dessen Spiele-Zweig alles andere als positiv. Tencent ist der größte Tech-Konzern Chinas und auch einer der weltweit größten Spieleunternehmen.

Spiele seien das Flagschiff-Geschäft von Tencent, erklärte Ma in seiner Rede, aber im vergangenen Jahr habe man gewichtigen Herausforderungen gegenübergestanden. Während die Konkurrenz weiter neue Produkte herstelle, fühle man sich bei Tencent, als habe man nichts erreicht.

Zwar würden ältere Hits wie Honor of Kings und PUBG Mobile weiter gute Gewinne abwerfen, heißt es weiter bei Reuters, aber andere chinesische Studios hätten sie überholt, wie MiHoYo mit Genshin Impact und NetEase mit dem im Heimatmarkt überraschend durch die Decke gegangenen Casual-Mobile-Spiel Eggyparty. Die neuen Releases der zu Tencent gehörenden Studios seien dagegen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auf dem Feld AI gebe es dagegen Fortschritte, man sei noch nicht gleichauf mit den Vorreiter-Firmen in dem Gebiet, aber hänge auch nicht mehr weit hinterher. Tencent will daher sei AI-Modell Hunyuan in diverse Business-Szenarien integrieren und so schneller aus dem Modell konkrete AI-Produkte entwickeln.

Gaming macht rund 30 Prozent des Umsatzes des Unternehmens aus, das auch international in der Branche investiert hat. Riot Games gehört etwa schon über ein Jahrzehnt komplett zu Tencent, das gleiche gilt für Funcom. Ebenso hält Tencent eine Mehrheitsbeteiligung am deutschen Studio Yager und dem Path of Exiles-Studio Grinding Gear Games. Dazu kommen unter anderem Anteile an Epic Games (40 Prozent), Ubisoft (5 Prozent) und Paradox Interactive (5 Prozent).

Zu den Herausforderungen für Tencent ebenso wie die Konkurrenz im Heimatmarkt China gehört gewiss auch ein Regulierungsplan der chinesischen National Press and Publication Administration aus dem Dezember 2023, mit der vermutlich die Zeit von Nutzern in Online-Spielen gesenkt werden soll. Der Entwurf der Regulierungen sah unter anderem ein Verbot von Belohnungen für tägliche Log-ins oder als Bonus nach In-App-Käufen vor. Eine Realisierung dieser Regulierung hätte laut Analysten zu einer grundlegenden Reformierung der Monetarisierung-Strategien und des Game-Designs führen müssen. An der Börse machte die Meldung um die Pläne die Börse scheu und senkte den Aktienwert von Tencent um bis zu 16 Prozent, den von NetEase um bis zu 25 Prozent – zusammengenommen verloren beide Konzerne so 80 Milliarden US-Dollar an Wert. Die beantragten Regulierungspläne wären nicht vor 2024 in Kraft getreten, inzwischen sind sie aber nicht mehr öffentlich einsehbar, wie unter anderem n-tv berichtet: