Balls of Steel: Atari veröffentlicht Remaster des 90er-Jahre-Pinball-Klassikers

PC

Atari hat gestern ohne Vorankündigung ein Remaster des Flipperklassikers Balls of Steel aus den 1990er Jahren veröffentlicht. Die überarbeitete Version umfasst vier der originalen fünf Tische sowie einen Tisch, der ursprünglich für das Original entwickelt wurde, aber damals nicht integriert wurde. Zudem wurden zwei neue Tische hinzugefügt. Der legendäre Duke Nukem-Tisch aus der Ursprungsversion ist jedoch nicht enthalten. Dieser galt damals als einer der Höhepunkte des Spiels, da er mit der markanten Stimme von Jon St. John, dem Sprecher von Duke Nukem, glänzte. Der Tisch wurde auch in Duke Nukem Forever (im Test) integriert und ist dort spielbar.

Folgende Flippertische sind enthalten:

Darkside: Spielt auf einer abgelegenen Raumstation, die von außerirdischen Kreaturen angegriffen wird.

Barbarian: Ein mittelalterliches Fantasy-Abenteuer mit einem riesigen Drachen auf dem Tisch.

Firestorm: Ein verrückter Bombenleger stiftet Chaos in einer dystopischen Stadt in den USA.

Mutation: Ein Unfall in einem geheimen Labor setzt ein riesiges, schleimiges Monster frei.

Devil's Island: Eine Alptrauminsel mit Lava, tödlichen Kreaturen und Voodoo. Wurde vor Veröffentlichung des Originals entfernt und durch den Duke Nukem-Tisch ersetzt.

Centipede: Basiert auf dem gleichnamigen Atari-Arcade-Klassiker. Neuer Tisch.

Missile Command: Raketenangriffe bedrohen die Stadt. Angelehnt an den gleichnamigen Atari-Klassiker. Neuer Tisch.

Im Trailer, den wir am Ende der News eingebunden haben, seht ihr alle Tische in Aktion.

Balls of Steel wurde erstmals auf der E3 1997 vorgestellt und im Dezember desselben Jahres veröffentlicht. Während das Spiel international hohe Wertungen einheimsen konnte, waren die Reaktionen der deutschsprachigen Spielepresse eher gemischt. Die PC Games vergab im Januar 1998 respektable 80 Prozent. Ähnlich gut schnitt das Spiel in der Gamestar mit 78 Prozent und in der PC Action mit 76 Prozent ab. Die Tester von PC Joker (68 Prozent) und PC Player (66 Prozent) waren dagegen nicht so recht von den Qualitäten des Spiels überzeugt.

Die Remaster-Version ist für 8,99 Euro auf Steam erhältlich.