Broken Arrow: Öffentliche Multiplayer-Beta gestartet [U]

PC

Update vom 31.01.2024:

Die öffentliche Multiplayer-Beta ist gestartet. Um loslegen zu können, müsst ihr nur direkt auf der Steam-Store-Seite den Zugriff anfordern. Weitere Informationen findet ihr in der Steam-News. Solltet ihr an der Closed-Beta teilgenommen haben, empfehlen die Entwickler eure Decks zu löschen und neue anzulegen.

Original-News vom 30.01.2024:

Nachdem ihr bereits die Chance hattet, an einer Closed-Beta teilzunehmen startet das kommende Echtzeittaktikspiel Broken Arrow von Entwickler Steel Balalaika und Publisher Slitherine am 31. Januar um 16:30 Uhr in eine Open Beta. Diese wird bis 16. Februar auf Steam laufen und euch 5v5-Schlachten im Multiplayer bieten.

Spielen könnt ihr vier verschiedene "Spezialisierungen" auf Seiten der USA (USMC und Armored) sowie Russlands (VDV und Guard Tanks) auf insgesamt sechs Karten. Die von euch aufs Schlachtfeld gebrachten Einheiten wählt ihr selbst aus, da ihr auf Basis einer Einheit euer eigenes Deck baut. Auch wenn es derzeit nur um den Multiplayer geht, zum Release soll es auch eine Singleplayer-Kampagne, Szenarios, einen Szenario-Editor und sechs weitere Decks geben. Weitere Informationen zur Open Beta findet ihr auf der offiziellen Steam-Seite. Erstes Preview-Gameplay könnt ihr euch bereits bei Youtube anschauen, etwa bei dem unter dieser News verlinkten Stream von VulcanHDGaming. Wir halten euch über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.