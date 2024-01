PM: Was ihr als Einsteiger in Tekken 8 unbedingt wissen solltet (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der neu eingeführte Arcade Quest Modus von Tekken 8 ist ideal geeignet für Neueinsteiger! Daher raten wir euch, hier zu starten. Ihr lernt hier in nützlichen Tutorials die grundlegenden Kampfmechaniken kennen. Unter anderem wird euch gezeigt, wie das neue Heat System funktioniert und wie ihr es effektiv einsetzt.

Das Gelernte dürft ihr anschließend gleich in Duellen gegen andere Spieler anwenden. Hier sind während des Kampfes mehrere empfehlenswerte Moves eingeblendet, die ihr definitiv verwenden solltet. Im Laufe eurer Arcade-Karriere trefft ihr auf immer stärkere Gegner, wodurch die Herausforderung allmählich ansteigt.

Die Trainingsmodi sind nicht zum Spaß da. Nein, sie sind essentiell, um die Steuerung richtig zu erlernen und zu vertiefen. Natürlich könnt ihr auch einfach drauf los spielen und im Kampf verschiedene Aktionen ausprobieren. Dabei findet ihr viele Kombos selbst heraus, prägt sie euch vielleicht aber nicht richtig ein. Hier setzt der Trainingsmodus an, indem ihr sämtliche Tastenkombinationen immer und immer wieder eingeben müsst. So lange eben, bis sie euch in Fleisch und Blut übergegangen sind.

Seid ihr gerade im Training, solltet ihr zwingend die Frame-Daten aktivieren. Sie liefern euch wertvolle Informationen über die Angriffe und die Bildvorteile.

Schaut ihr euch im Trainingsmodus die Move-Liste an, seht ihr Alle Techniken und Haupttechniken aufgelistet. Für den Einstieg dürfte es reichen, sich auf die Haupttechniken zu konzentrieren. Später solltet ihr euch jedoch allen Techniken widmen, da hier weitere Kombos sowie Heat Moves angezeigt werden. Dadurch könnt ihr in die Fähigkeiten eines Kämpfers noch tiefer eintauchen.

Auch Künstliche Intelligenz hilft euch im Spiel dabei, zu einem besseren Spieler zu werden. Denn gänzlich neu ist der Super Ghost, mit dem ihr den perfekten Sparring-Partner besitzt! Er imitiert euren Kampfstil, weshalb ihr quasi gegen euch selbst antretet. Werdet ihr besser, wird kurz darauf auch der KI-Kämpfer besser. Nutzt das, um stetig Fortschritte zu machen!

Zieht zu einem späteren Zeitpunkt eventuell in Erwägung, euch den Geist von einem stärkeren Spieler herunterzuladen – beispielsweise von jemandem, dem ihr im Online-Modus unterlegen wart. Dadurch kriegt ihr eine noch größere Herausforderung geliefert. Am besten ist und bleibt jedoch der Kampf gegen sich selbst. So überlistet ihr eure eigenen Schwachstellen.

Beachtet jedoch: Ihr müsst zuerst einen gewissen Punkt im Arcade Quest Modus erreicht haben, um gegen den Super Geist antreten zu können.

Wie cool dieses Feature ist, seht ihr im Video von Inside PlayStation ab Minute 5:41:

Direkt unter eurer Lebensleiste seht ihr die Anzeige für das neue Heat-System. Diese coole neue Kampfmechanik sorgt für noch aggressivere Kämpfer als in “Tekken 7”. Einmal pro Runde könnt ihr in den Heat-Zustand wechseln. Sobald ihr Heat aktiviert habt, könnt ihr für zehn Sekunden besonders starke Attacken ausführen. Verschwendet diese Phase auf keinen Fall, denn ihr könnt damit das Blatt zu euren Gunsten wenden.

Es gibt zwei Optionen, in den Heat-Zustand zu wechseln:

Heat Burst: Drückt die R1-Taste bei voller Leiste. Danach führt ihr durch erneutes R1 drücken den Heat Smash aus.

Heat Engager: Euer Kämpfer hat ein paar Moves, durch deren Ausführung er in den Heat-Modus wechselt. Übers Menü könnt ihr euch seine Fähigkeiten ansehen, wo auch die Heat-Moves aufgelistet sind.

Heat eignet sich perfekt dazu, eine Kombination zu verlängern. Aktiviert diesen Zustand am Ende einer Kombo und setzt eurem Gegner damit noch länger zu! Im besten Fall könnt ihr ihn damit gleich finishen.

Euch wird auffallen, dass euer Kämpfer bei niedriger Lebensleiste anfängt, rot zu leuchten. Das heißt: Ihr seid jetzt im Rage-Zustand! In diesem Modus solltet ihr aggressiv vorgehen, um das Blatt eventuell noch zu wenden. Schließlich profitiert ihr von erhöhtem Schaden, und selbst wenn der Gegner blockt, erleidet er etwas Damage.

Außerdem könnt ihr die sogenannte Rage Art in diesem Zustand ausführen. Das ist eine besondere Attacke, die mächtigen Schaden austeilt, dafür aber den Rage beendet. Setzt diese Attacke zum richtigen Zeitpunkt ein, um den Kampf doch noch zu gewinnen.

Um “Tekken 8” besonders anfängerfreundlich zu gestalten, haben die Entwickler die neue Special Style Steuerung eingeführt. Damit kriegt ihr eine Möglichkeit geboten, als unerfahrener Spieler tolle Kombos und starke Attacken auszuführen. Hier ist es also NICHT notwendig, komplizierte Tastenkombinationen zu beherrschen.

Diese Steuerung ist natürlich rein optional. Möchtet ihr sie mal nutzen, könnt ihr sie im Kampf jederzeit auswählen. Drückt dafür einfach die L1-Taste. Gerade Gelegenheitsspieler, die nicht oft an der Konsole sitzen, dürften damit ihren Spaß haben.

Den größeren Reiz hat natürlich die klassische Steuerung. Damit seid ihr gezwungen, einen Kämpfer zu erlernen und sein Fähigkeiten-Set zu trainieren. Zwar braucht es einige Zeit, bis ihr einen Charakter gut beherrscht, dafür seid ihr viel flexibler und weniger vorhersehbar. Zu jedem Zeitpunkt bestimmt ihr somit selbst, welche Attacke als Nächstes folgt.

Nutzt die Replay-Funktion! Ihr werdet nicht nur durch das Kämpfen besser, sondern auch durch das Analysieren eurer Kämpfe. Mega hilfreich: Fällt euch eine Stelle auf, bei der ihr etwas offensichtlich falsch gemacht habt, könnt ihr in den Kampf einsteigen. So habt ihr direkt die Chance, euren Fehler zu korrigieren und daraus zu lernen.

Einer der einfachsten Kämpfer im Spiel ist Jin Kazama, der “Tekken”-Protagonist. Seine Steuerung wurde nämlich stark vereinfacht, weshalb er viel leichter zu spielen ist als in “Tekken 7”. Daher ist er eine ausgezeichnete Wahl für Neulinge.

Ebenfalls eine gute Wahl für den Anfang ist Paul Phoenix. Auch nach 20 Jahren ist der hitzköpfige Biker noch beliebt bei den Fans, was unter anderem an seiner Schlagkräftigkeit liegt. Mit simplen Kombos und sogar mit einzelnen Schlägen kann Paul reichlich Schaden verursachen! Ihr seid mit ihm als Kämpfer also nicht gezwungen, lange Kombinationen zu beherrschen.

Auch Jack-8 ist einfach zu meistern. Dieser Kampfroboter ist zwar langsam, hat aber mächtig Bumms hinter seinen Fäusten! Dank seiner Reichweite ist es mit ihm ein Kinderspiel, den Gegner zu treffen. Zudem macht er große Backsteps, wodurch ihr mit ihm schnell Abstand zu eurem Gegner schafft.

Noch ein einfacher Charakter ist Claudio Serafino. Bereits im Vorgänger war er einsteigerfreundlich, woran sich im neuen Ableger nichts geändert hat. Bevorzugt ihr einen aggressiven Kampfstil, werdet ihr mit ihm richtig Spaß haben! Übrigens kommt das oben beschriebene Heat-System seiner offensiven Ausrichtung zu Gute.

Victor Chevalier – einer der drei Neuzugänge – ist eine weitere Empfehlung für Anfänger. Mit ihm lassen sich mühelos effektive Kombis ausführen. Spielt man mit ihm, ergibt sich schnell der Eindruck: Victor wurde speziell für Newcomer entwickelt. Allerdings ist er wegen seines einzigartigen Move-Sets nicht dazu geeignet, die Grundlagen von “Tekken” zu lernen.

Mit diesen fünf Charakteren könnt ihr nichts falsch machen. Im Endeffekt ist natürlich der Kämpfer am besten geeignet, der euch persönlich am besten gefällt. Spielt also am besten die 32 Charakter-Episoden um sie alle kennenzulernen.

Nicht nur das Heat-System macht die Kämpfe aggressiver. Auch die wiederherstellbare Gesundheit trägt dazu bei! Wenn ihr auf bestimmte Art Schaden erleidet, fällt euch in eurer Leiste ein kleiner leerer Balken auf. Diesen Lebensbalken könnt ihr wieder auffüllen, wenn ihr zügig in die Offensive geht. Ob eure Schläge treffen oder in die Deckung gehen, spielt keine Rolle!

Nicht vergessen: Ihr könnt euch nicht nur nach links und nach rechts bewegen, sondern auch nach oben und nach unten. Drückt einfach schnell zweimal hintereinander nach oben/unten. Diese Gameplay-Option hilft euch beispielsweise dabei, gegnerischen Attacken auszuweichen und direkt zu kontern. Gerade unerfahrene Spieler vernachlässigen die Sidesteps oft, weshalb ihr euch einen Vorteil verschaffen könnt.

Als Online-Spieler empfehlen wir euch, in den Spieloptionen-Einstellungen unter Rollback-Einstellung von Standard auf Reaktion Vorrang geben zu wechseln. So profitiert ihr von einem reibungsloseren Multiplayer-Erlebnis!