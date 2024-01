Enshrouded: Deutsches Spiel knackt nach vier Tagen die Millionenmarke

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dass das Koop-Survival-Action RPG Enshrouded (im Check) des deutschen Entwicklerstudios Keen Games nicht in der Masse der Steam-Releases würde, deutete sich im November 2023 an, als es das populärste Spiel des Steam Next Fest war (wir berichteten). Dass Enshrouded bereits in den ersten vier Tagen nach Start in den Early Access auf dem PC eine Millionen Spieler erreicht hat, übertrifft jedoch die kühnsten Hoffnungen. Das Studio aus Frankfurt am Main ist von diesem Erfolg und der überwiegend positiven Resonanz "überwältigt und bedankt sich von ganzem Herzen bei allen Spielenden". Sie teilten auch mit, dass sie sich darauf freuen, mit Unterstützung der Spieler die Entwicklung fortzusetzen und Enshrouded zu dem bestzen Spiel zu machen, das es sein kann. Den Early-Access-Launch-Trailer könnt ihr euch nochmal direkt unter dieser News anschauen.