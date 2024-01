State of Play: Nächste PlayStation-Präsentation heute um 23 Uhr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am Mittwoch, dem 31. Januar 2024, wird Sony eine brandneue Ausgabe der State of Play ausstrahlen. In der mehr als 40 Minuten dauernden Präsentation erwarten euch Neuigkeiten zum SciFi-Actionadventure Stellar Blade (zuvor Project Eve) und dem Action-RPG Rise of the Ronin, zwei Spiele, die noch dieses Jahr auf der Playstation 5 erscheinen sollen. Außerdem hat Sony frisches Material zu weiteren, bisher nicht näher genannten Titeln angekündigt, die im Laufe des Jahres 2024 oder später für PS5 und PS VR2 erscheinen sollen.

Die Show beginnt am Mittwoch, dem 31. Januar um 23 Uhr auf den Plattformen YouTube, Twitch und TikTok.