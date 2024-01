PM: Entfessele den Trainer in Dir (Handy Games)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Giebelstadt, 29. Januar 2024: Aufgepasst, liebe Fußballfans! WE ARE FOOTBALL 2024, ein Liebesbrief an das Fußballmanager Genre von den brillanten Köpfen hinter den legendären Anstoß und EA SPORTS Fußball Manager Serien, stößt mit der Demo an und wird am 4. März die Vollversion veröffentlichen.

Du bist Trainer und Manager zugleich! Es liegt an Dir, welche Spieler auflaufen, welche Werbeverträge geschlossen werden, wie viele Sitzplätze das heimische Stadion umfaßt - oder ob es auch vegane Currywurst zum Spiel gibt! In WE ARE FOOTBALL 2024 haben die Spieler:Innen die volle Kontrolle über ihren Verein und können bis ins kleinste Detail an den Stellschrauben ihres Erfolges drehen und ihr Team zu Ruhm und Ehre führen, um selbst zur nächsten Trainerlegende zu werden!

Steh bei deiner Mannschaft an der Seitenlinie: Dank der brandneuen, immersiven 3D-Spiel-Engine kannst du mit Anweisungen an deine Spieler direkten Einfluss auf das Geschehen auf dem Spielfeld nehmen – oder gleich ganze Saisons simulieren, um zu sehen, wie sich dein Lieblingsverein 50 Jahre in der Zukunft schlagen wird: WE ARE FOOTBALL 2024 bietet umfangreiche Möglichkeiten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen oder sich die Arbeit von Assistenten abnehmen zu lassen.

Wichtige Funktionen, die das Fußballmanagement neu definieren:

Begib dich auf deine Reise in drei spannenden Spielmodi: Freie Vereinswahl, Vereinsgründung und Karrieremodus. Entwerfe deine Strategie und begleite die Entwicklung jedes Spielers mit individuellen Fähigkeitsbäumen. Tauche tief in verschiedene Managerfunktionen ein, von Finanzen und Sponsoren bis hin zu Personalwesen und Fanbetreuung, und gestalte jeden Aspekt deines Vereins.

WE ARE FOOTBALL 2024 bringt deine Managerfähigkeiten auf die internationale Bühne. Übernimm die Kontrolle in den separaten Modi Europameisterschaft und Weltmeisterschaft - für Männer und Frauen gleichermaßen. Wähle eine Nationalmannschaft, die du von Spielbeginn an betreust. Oder nimm Übernahmeangebote während des Spiels entgegen, um dein Können auf internationaler Ebene unter Beweis zu stellen.

Tauche mit der verbesserten 3D-Match-Engine in mitreißende Action ein: Mit 9 Kameras, Zeitlupe, Wiederholung und dynamischen Live-Wertungsänderungen. Erlebe, wie deine taktischen Anweisungen auf dem Spielfeld umgesetzt werden, und nutze den Augenblick, indem du in entscheidenten Situationen eingreifst. WE ARE FOOTBALL 2024 setzt dich auf den Trainerstuhl! Dahin, wo jede Entscheidung den Verlauf des Spiels bestimmt!

WE ARE FOOTBALL 2024 bietet eine Vielzahl an Funktionen, um das Spielerlebnis an deine Bedürfnisse anzupassen, einschließlich eines leistungsstarken externen Editors zum Einrichten von Ligasystemen, Vereinen, Spielern, Managern, Mitarbeitern, Schiedsrichtern, Sponsoren, Fangesängen, Derbys und vielem anderen mehr. Egal, ob vorgefertigter Club oder dein persönliches Wunschteam: Mit dem mächtigen Editor kann auch ein „SSV Meine Nachbarschaft“ oder der „Familie Maier FC“ den alteingesessenen Topclubs aus München, Mailand oder Madrid zeigen, wie man richtig guten Fußball spielt.

Ebne DEINEN Weg zum Ruhm!

Mach dich bereit, die Aufregung, die Herausforderungen und die Triumphe eines Fußballmanagers zu erleben. Die Demoversion ist jetzt verfügbar! Also tauche ein, gestalte dein Vermächtnis – und lass' dich vom Jubel der Fans antreiben!

WE ARE FOOTBALL 2024 wird am 4. März für €39.99 auf STEAM veröffentlicht. Nach dem Launch, werden auch Versionen für EPIC und GOG veröffentlicht. ​

Über Winning Streak Games

Winning Streak Games ist ein deutscher Spieleentwickler mit Sitz in Köln, der sich auf die Entwicklung komplexer Simulationsspiele für den globalen Markt spezialisiert hat. Der Fokus liegt auf mittelgroßen Projekten, wobei die Zusammenarbeit mit den Spielern im Vordergrund steht. Im Mittelpunkt ihrer Philosophie steht die aktive Zusammenarbeit mit den Spielern, um kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben und fesselnde neue Spielinhalte einzuführen.

