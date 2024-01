Last Train Home: Erweiterung Legion Tales erscheint am 1. Februar

PC

Das historische Echtzeitstrategiespiel Last Train Home (im Spiele-Check) wird um einen DLC namens Legion Tales erweitert. Dieser bietet zehn neue Kampfeinsätze der Tschechoslowakischen Legion.

Jede der zehn Missionen erzählt eine eigene Geschichte und bietet laut Publisher THQ Nordic einen hohen Wiederspielwert. Die Spieler können optionale Herausforderungen meistern, die mit einer neuen Meta-Währung belohnt werden. Mit dieser Währung können vorgefertigte Truppen erworben werden, die neue taktische Ansätze ermöglichen. Einen ersten Eindruck der Erweiterung vermittelt der Trailer, den wir am Ende der News eingebunden haben.

Der Legion Tales DLC wird am 1. Februar 2024 zum Preis von 14,99 Euro veröffentlicht. In der ersten Woche bis zum 8. Februar gibt es einen Rabatt von 10%. Der DLC ist auch Teil der Deluxe Edition von Last Train Home, die vom 1. bis 8. Februar mit einem Rabatt von 34% erhältlich ist. Dieser Rabatt gilt auch für die Standard Edition des Spiels.