PM: Millionen Deutsche hören Soundtracks von Games (Game-Verband)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Berlin, 29. Januar 2024 – Die unvergessliche Akustikgitarre in „The Last of Us“, der legendäre Score von „Final Fantasy“ passend zur epischen Geschichte oder die geheimnisvollen Klänge von „Assassin’s Creed“: Das sind nur einige der erstklassigen und unverwechselbaren Soundtracks von Computer- und Videospielen, die mittlerweile zahlreiche Menschen weit über die Games-Community hinaus begeistern. So hört in Deutschland rund jede beziehungsweise jeder Dritte (32 Prozent) – das entspricht rund 23 Millionen Menschen – die Soundtracks von Games auch im Alltag. Bei den 25- bis 34-Jährigen hört sogar mehr als die Hälfte (55 Prozent) etwa über Streaming-Plattformen wie Spotify, YouTube und Co. Musik von Games. Das geht aus den Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage des game – Verband der deutschen Games-Branche in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen YouGov hervor. Wie groß der Einfluss von Games auf die Musik und musikalischen Vorlieben ist, wird sich auch bei der international wichtigsten Auszeichnung für Musikschaffende, den Grammy Awards, am 4. Februar zeigen: In einer eigenen Kategorie werden dann zum zweiten Mal in Folge auch die besten Games-Soundtracks geehrt.

Gamerinnen und Gamer messen Musik in Spielen große Bedeutung bei

Musik in Games hebt die Handlungen und Atmosphäre im Spiel hervor, emotionalisiert das Spielerlebnis und ist aus der Kreation fesselnder Storys einfach nicht mehr wegzudenken. So messen auch die Spielenden in Deutschland Games-Soundtracks eine große Bedeutung bei: Mehr als die Hälfte von ihnen (51 Prozent) sagt, dass die Musik von Games ihr wichtig ist. Bei den 25- bis 34-jährigen Gamerinnen und Gamern sind es sogar rund 3 von 4 (71 Prozent), die Games-Soundtracks beim Spielen wichtig finden. Und auch außerhalb der Spielewelt finden die Musikstücke bei den Spielenden Anklang: So sagen mehr als 4 von 10 (42 Prozent), dass sie durch den Soundtrack in Games sogar neue Bands oder Musikerinnen und Musiker für sich entdeckt haben.

„Von unvergesslichen Acht-Bit-Melodien von Games-Klassikern wie ‚Tetris‘ oder ‚Super Mario‘ bis zu großartiger Orchestermusik auf der großen Bühne: Musik in Games unterstützt nicht nur das Spielgeschehen, sondern erzählt Geschichten, schafft eine emotionale Verbindung zu Charakteren und Story und bleibt oft lange in Erinnerung. Nicht ohne Grund verlassen diese erstklassigen Soundtracks immer häufiger die eigene Spielewelt – sie werden im Alltag gestreamt, auf Konzerten von Orchestern gespielt und mit Preisen geehrt. Dabei begeistert Games-Musik Millionen Menschen, ganz unabhängig davon, ob sie selbst spielen oder nicht“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game.

Über die Marktdaten

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag des game, an der 2.030 Personen zwischen dem 16.11. und 19.11.2023 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu Esport-Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale Spielekultur, der esports player foundation, der devcom und der Verwertungsgesellschaft VHG sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises. Als zentraler