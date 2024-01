GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 4/2024 und Ausblick auf KW 5/2024

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 4: Rückblick von Montag, 22. Januar, bis Sonntag, 28. Januar 2024

Spiele-Checks

The Night is Grey (zum Spiele-Check)

Wenig überraschend, weil mehrfach angekündigt, eröffnete TheLastToKnow die Check-Woche mit dem Dunkelwald-Depri-Adventure The Night is Grey und beschrieb es so: "Hübsch anzusehende Point-and-Click-Tragödie von einem Mann, der sich seinen inneren Dämonen stellen muss."



(zum Spiele-Check) Wenig überraschend, weil mehrfach angekündigt, eröffnete die Check-Woche mit dem Dunkelwald-Depri-Adventure und beschrieb es so: "Hübsch anzusehende Point-and-Click-Tragödie von einem Mann, der sich seinen inneren Dämonen stellen muss." Lil' Guardsman (zum Spiele-Check)

Im zweiten und letzten Check der Woche zum "Fantasy-Papers Please-Detektivspiel mit Adventure-Anleihen" Lil' Guardsman verbrachte LRod seine Zeit im Wachhäuschen und übte seine Machtfantasien aus: "Witziger Wachhaussimulator mit vielen Entscheidungsfreiheiten"

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet. Und wer weiß, vielleicht wird euer Vorschlag tatsächlich einmal zu einem Check?!

User-Artikel

Call of Juarez (zum User-Artikel)

Und dann kam CharlieDerRunkle und nahm euch auf seine eigene Art mit in die Welt von Call of Juarez und fürchtete sich auch nicht davor, philosophische Fragen in den Raum zu werfen.



(zum User-Artikel) Und dann kam und nahm euch auf seine eigene Art mit in die Welt von und fürchtete sich auch nicht davor, philosophische Fragen in den Raum zu werfen. Lovestory AI (zum User-Artikel)

Noch etwas surrealer mag möglicherweise thools User-Artikel anmuten. Wie in einem Fiebertraum habt ihr hautnah die Liebe zwischen künstlicher und natürlicher Intelligenz erlebt. Oder nicht? Ihr entscheidet selbst!

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Heute vor... x Jahren

Wer erinnert sich noch an Super-User Maverick (Level 34)? Jeder GG-User natürlich! Und wer erinnert sich noch an Medal of Honor – Allied Assault? Dank Maverick ebenfalls wieder jeder GG-User, auch wenn das schon 22 Jahre her ist!

Ausblick auf KW 5

Ich sehe in der Spiele-Check-Kristallkugel wieder mal nur Strategie-Checks von Vampiro . (Memo an mich: Nach neuem Wahrsager-Zubehör umschauen.)



. (Memo an mich: Nach neuem Wahrsager-Zubehör umschauen.) Das User-Artikel-Orakel ist ganz aufgeregt, weil immer noch so viele Artikel auf Veröffentlichung warten. Ein ganz heißer Kandidat für die nächste Woche ist ein Artikel von onli, der sich intensiv mit Mods zu einem Spiel beschäftigt hat, dem ein gewisser Chefredakteur ein 10er-Wertung verpasst hat. Und vermutlich kommt da auch noch was von Nischenliebhaber!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!