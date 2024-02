18. Lange Nacht der Computerspiele mit GG und Retro-Gamer durch Euch?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am 27.4.2024 jährt sich die Lange Nacht der Computerspiele (LNC) bereits zum 18. mal. Von der 17. Langen Nacht der Computerspiele in Leipzig berichtete GG-User RoT erst kürzlich. Auf der kostenlosen Veranstaltung in den Gebäuden der HTWK-Leipzig stellen sich neben den regionalen Bildungseinrichtungen im Games-Bereich auch Indie-Entwickler, Spielevereine mit einer großen Auswahl an Brettspielen und Tabletops vor. Ein besonders großer Retro-Bereich, unter anderem mit vielen Exponaten aus René Meyers Wanderausstellung Haus der Computerspiele, erwartet die Besucher neben vielen anderen Ausstellern, Exponaten und Aktivitäten.

Mit dem Segen der GamersGlobal-Redaktion versucht RoT, eine Präsenz auf der Veranstaltung in Form eines GG-Messestandes zu organisieren. Wir suchen daher eure Unterstüzung um dieses Vorhaben zu realisieren. Da auf der Langen Nacht der Computerspiele keine Standmiete fällig ist geht es diesmal nicht um monetäre Zuwendungen, sondern beläuft sich der Support auf (Wo)manpower. Eine Zusammenarbeit mit dem deutschen Retro Gamer um das Team von Jörg Langer ist ebenfalls angedacht. Es soll auch Hefte vor Ort zum Erwerben geben, falls eine durchgehende Standbetreuung realisiert werden kann.

Also falls ihr am Wochenende um den 27.4.2024 in Leipzig dabei sein könnt und uns unterstützen könnt, so meldet euch bitte in diesem Forumsthread. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Der GG-Stand auf der LNC kann auch als Probedurchlauf für die diesjährige, angedachte Standpräsenz von Gamersglobal/Retro-Gamer auf der Gamescom in Köln gesehen werden. Weitere Eindrücke der Veranstaltung des letzten Jahres haben wir für euch unter diesem Beitrag im Video von Radio Parallax eingebunden.