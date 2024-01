Suicide Squad – Kill The Justice League: Live-Action-Trailer erschienen

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach mehreren Verschiebungen erscheint am 2. Februar 2024 das Actionspiel Suicide Squad – Kill The Justice League für den PC, Playstation 5 und die Xbox Series X.

Um das Spiel zu bewerben, hat Warner einen doch etwas schwarzhumorigen Live-Action-Trailer veröffentlicht, in dem unter anderen US-Comedians wie Will Arnett und Ron Funches in die Rollen von Deadshot und Harley Quinn schlüpfen und dabei nicht nur versuchen, die Gerechtigkeitsliga zu bekämpfen. Ihr könnt euch den Trailer am Ende dieser News anschauen.

Im Spiel selbst schlüpft ihr als Suicide Squad in die Rollen von Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang und King Shark und habt die Aufgabe, die Gerechtigkeitsliga auszuschalten und damit die Welt zu retten.

Suicide Squad – Kill The Justice League ist der nächste Teil von Rocksteadys Spieleserie, die auf den bekannten DC-Comics basiert. Die Handlung spielt fünf Jahre nach den Ereignissen des 2015 erschienenen Batman - Arkham Knight.