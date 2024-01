Hearts of Iron 4: Trial of Allegiance erscheint am 7. März

PC Linux MacOS

Mit Trial of Allegiance hat Paradox Interactive ein neues Inhaltspaket für ihr Grand STrategy Wargame Hearts of Iron 4 angekündigt. Dieser soll sich den Ländern Südamerikas melden und am 7. März erscheinen. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Zu den beworbenen Features gehören:

Neuer brasilianischer Nationaler Fokusbaum: Nach einem Jahrzehnt innerer Unruhen und Verfassungskrisen kann Brasilien den historischen Weg eines späten, aber wertvollen Mitglieds der Alliierten einschlagen. Oder es kann unter einer neuen Regierung mit neuen Prioritäten nach kontinentaler Hegemonie streben.

Neuer argentinischer Nationaler Fokusbaum: Argentinien, das von Korruption, Revolten und Arbeiterunruhen gezeichnet ist, stellt eine schwierige politische Herausforderung dar. Sobald die internen Probleme gelöst sind, könnt ihr einen größeren Beitrag auf der Weltbühne leisten und dem Land helfen, sein volles Potenzial zu entfalten.

Neuer Nationaler Fokusbaum für Chile: Chile ist eine mächtige Republik mit einer radikalen Tradition, die sich mit faschistischen Parteien im eigenen Land, ethnischen Unruhen und dem übermächtigen Einfluss der Vereinigten Staaten auseinandersetzen muss. Ihr müsst einen Weg der Gleichheit und Erneuerung einschlagen und die Fahne der Vereinigung des Kontinents unter einer Flagge hochhalten.

Paraguay und Uruguay: Kleinere Inhalte sowie mehrere neue Nationen zur Freigabe.

Neue Artwork: Neue 3D-Einheitensprites für die brasilianische Armee sowie neue 2D-Grafiken für Einheiten und den Nationalen Fokusbaum.

Neue Musikstücke: Sechs neue Songs, jeweils zwei für die wichtigsten Nationen im Spiel.

Neue Voiceovers: Sprachaufnahmen in brasilianischem Portugiesisch, argentinischem Spanisch und chilenischem Spanisch.

Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 14,99 Euro.