PM: Tekken 8: Werdet zum Champion im einsteigerfreundlichen Arcade Quest Modus (Sony Playstation Blog)

In Tekken 8 gibt es nicht nur einen epischen Story-Modus und zahlreiche Charakter-Episoden, sondern auch den neu eingeführten Arcade Quest Modus. Solch eine Erfahrung habt ihr in der beliebten Fighting-Reihe noch nie gemacht!

Zu Beginn erstellt ihr euch euren eigenen Avatar. Gestaltet sein Aussehen so, wie es euch gefällt. Wählerisch müsst ihr nicht sein, da ihr euren Look jederzeit anpassen könnt. Im Anschluss entscheidet ihr euch für einen Kämpfer, der sich ebenfalls später wechseln lässt.

Seid ihr fertig, kann es in die Spielhalle gehen! Hier warten bereits zahlreiche Tekken-Freaks auf euch. Lauft herum, plaudert mit anderen Spielern und fordert sie zum Kampf heraus.

Einer der Charaktere ist Max, der euch mit Tipps und Tricks bei Seite steht. Absolviert bei ihm immer wieder Tutorials, um die Steuerung zu erlernen. Hierfür begebt ihr euch in eine Trainingsarena, in der ihr verschiedene Moves an einem Dummy ausprobiert. Gebt die vorgegebene Tastenkombination ein und staunt, was im Fight alles möglich ist!

Im Kampf gegen andere Spieler dürft ihr dann zeigen, was ihr gelernt habt. Nach und nach werdet ihr ein immer besserer Tekken-Spieler.

Indem ihr Kämpfe gewinnt, klettert ihr die Rangleiter hoch. Auch die anderen Arcade-Spieler haben einen Rang, wodurch ihr feststellt, wie stark sie sind. Wie ihr schnell euren Rang erhöht? Setzt euch an einen freien Automaten und widmet euch Revanchen. Beachtet zudem: Jeder Kämpfer hat seinen eigenen Rang, weshalb ihr bei einem Wechsel von vorn anfangt.

Ihr könnt nicht nur andere Spieler herausfordern, sondern auch an Turnieren teilnehmen. Gewinnt ihr hier, kommt ihr eurem Traum als Tekken-Profi ein großes Stück näher.

Durch Siege verdient ihr euch Ingame-Währung, mit der ihr neue Kleidungsstücke freischalten könnt. Außerdem schaltet ihr immer wieder Belohnungen verschiedener Art frei. Oft handelt es sich hierbei um kosmetische Gegenstände.

Möchtet ihr euch ein bestimmtes Tutorial nochmal ansehen, zu einem anderen Ort aufbrechen, den Kämpfer wechseln/anpassen oder sonst etwas ändern? Dann sprecht Max an, um die Optionen aufzurufen. Hier könnt ihr alles Wichtige erledigen.

Im Arcade Quest Modus lernt ihr übrigens nicht nur, wie das Kampfsystem funktioniert. Und es geht auch nicht ausschließlich darum, Fights zu gewinnen. Nein, ihr lernt zusätzlich auch etwas über die Arcade-Kultur. Schließlich ist das Fighting-Genre vor Jahrzehnten in den kultigen Arcade-Spielhallen entstanden.

Es gibt nicht nur eine einzige Spielhalle, die ihr aufsuchen könnt. Im Laufe eurer Arcade-Karriere mischt ihr verschiedene Orte auf und begegnet immer stärkeren Tekken-Spielern. In jeder Location müsst ihr verschiedene Missionen absolvieren, um voranzuschreiten. Dabei lernt ihr alle grundlegenden Spielmechaniken kennen.

Also worauf wartet ihr? Kämpft euch durch bis zur Final Round!

Falls ihr euch mehr für die Geschichte von Jin Kazama sowie den anderen Kämpfer interessiert: Schaut euch unseren Artikel über die Charakter-Episoden und den cinematischen Story-Modus an. Hier seht ihr, was Tekken 8 abgesehen vom Arcade Quest Modus noch so für Offline-Spieler bereithält.

Was ihr als Einsteiger unbedingt beachten solltet, verraten wir euch in einem separaten Artikel. Seid also gespannt!