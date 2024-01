Microsoft Gaming streicht 1900 Stellen // Blizzards Survival-Spiel eingestellt

Auch Blizzard-Chef Mike Ybarra geht

Der Stellenabbau in der globalen Spieleindustrie setzt sich fort, nun trifft es eine vierstellige Zahl an Mitarbeitern. Dies betrifft vor allem Angestellte bei Activision Blizzard, aber auch beim auf Games fokussierten Xbox-Arm des Unternehmens und bei ZeniMax (Mutterkonzern von Bethesda) wird es Entlassungen geben. Die 1900 betroffenen Stellen machen dabei rund 8 Prozent der Beschäftigten in der Spiele-Sparte von Microsoft.

The Verge teilte das interne Memo an die Angestellten von Phil Spencer, CEO der Microsoft-Gaming-Division:

Es ist etwas über drei Monate her, seit Activision, Blizzard und King sich zu Microsoft gesellt haben. Während wir uns 2024 weiter bewegen, ist die die Führung von Microsoft Gaming und Activision Blizzard eine Strategie und deren Ausführung zu koordinieren, die eine tragfähige Kostenstruktur hat, die für die Gesamtheit unseres wachsenden Geschäfts tragfähig ist. Gemeinsam haben wir Prioritäten gesetzt, Überschneidungen identifiziert und sichergestellt, dass wir für die besten Wachstumsmöglichkeiten ausgerichtet sind. Als Teil dieses Prozesses haben wir die schmerzliche Entscheidung getroffen, die Größe unserer Gaming-Belegschaft um rund 1900 Stellen der 22.000 Leute in unserem Team zu reduzieren.

Die Betroffenen werden erst noch informiert. Das Warten auf Nachricht, wen die Kündigungen treffen, führe laut dem Gaming-Investigativjournalisten Jason Schreier zu so viel Unsicherheit bei den betroffenen Zweigen von Microsofts Gaming-Sparte, dass Angestellte ihn kontaktiert hätten, ob er schon mehr wisse.

In einem anderen internen Memo heiße es, dass Blizzard-Chef Mike Ybarra beschlossen habe, die Firma zu verlassen. Das kündigte Ybarra zwischenzeitlich auch selbst in den sozialen Medien an – außerdem äußerte er sein Mitgefühl gegenüber den Gekündigten mit dem Hinweis, dass er immer für sie verfügbar sei. Ebenso habe Blizzard-Mitgründer Allen Adham entschlossen, das Studio zu verlassen, um stattdessen nun als Mentor für junge Designer zu wirken.

Nicht zuletzt wurde bei einem Projekt bei Blizzard der Stecker gezogen. Im besagten anderen vonThe Verge geteilten Memo von Matt Botty, Game Content and Studios President bei Microsoft, heißt es: "Teil dieses Fokus ist, dass Blizzard die Entwicklung seines Survival-Projekts einstellt." Dabei handelte es sich um ein Spiel mit dem Projektnamen Odyssey, das Blizzard Anfang 2022 mit einer Illustration vorstellte, um neue Entwickler für den Titel anzuwerben. Laut Jason Schreier (für Bloomberg) war dies einst der größten Projekte des Studios aktuellen Projekte des Studios, dessen Entwicklung bereits sechs Jahre andauerte und unter Problemen durch den Wechsel von der Unreal Engine auf die hauseigene Synpase Engine litt. Das Feedback früher Testspieler sei zwar gut ausgefallen und man habe Potential in einem Survival-Titel mit dem Grad an Feintuning von Blizzard gesehen. Doch der Release sei noch zu weit entfernt gewesen. Blizzard habe auch erwogen, das damit betraute Team auf mehrere Hundert Leute anwachsen zu lassen, doch selbst dann sei ein Release 2026 von einigen Entwicklern als sehr optimistische Planung eingeschätzt worden.