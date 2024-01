Spiele-Check von SupArai

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Spielwelt scheint echt riesig zu sein, Entdecker sollten reichlich zu tun haben – wenngleich ich mir Ambervale doch etwas belebter wünschte.

Der geschichtliche Hintergrund

Manche Miasma-Gebiete könnt ihr von der Seuche befreien, indem ihr zuerst den grimmigen Gesellen besiegt und anschließend den Pilzbewuchs fällt.

Sammle, sammle, Häusle baue

Bislang habe ich nur wenig Zeit mit dem Baumodus verbracht – es wird aber Zeit, die Basis zu vergrößern.

Erfahrungspunkte durch Kämpfe

Im ersten Versuch sah ich gegen die drei Schergen keinen Stich. Aber die Gegner-Moves sind zu überschaubar und so verloren die Kämpfe für mich schnell an Spannung.

Sehr schicke Spielwelt

Gleiten ist eine super Sache. Ihr solltet aber auf eure Ausdaueranzeige schauen, denn ein Absturz aus zu hohen Höhen endet tödlich.

Fazit

Survival-Action für PC (Konsolen sollen folgen)

Einzelspieler und Mehrspieler

Für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis

Preis: 29,99 Euro

In einem Satz: Vielversprechender Gameplay-Mix aus Crafting, Survival und Actionadventure in einer riesigen Spielwelt.

Survival-Crafting-Spiele gibt es mittlerweile eine Menge, nicht alle davon erhielten soviel Aufmerksamkeit und positives Feedback wie einoder. Der deutsche Entwickler Keen Games () legt nun einen weiteren Genre-Eintrag vor:ist am 24.01.2024 bei Steam in den Early Access gestartet. Dessen voxelbasierte Fantasy-Welt könnt ihr mit bis zu 16 Mitspielern erkunden. Nach neun Stunden Solo-Spielzeit erinnert mich Enshrouded neben den bereits genannten Survival-Actionspielen zudem in Teilen an ein Feature-Mischmasch ausund diversen Schnetzlern à laIn Enshrouded seid ihr ein sogenannter „Flameborn“ und letztlich ruht auf euch – oder gleichmäßiger verteilt auf den Schultern eurer Gruppe – nicht weniger als die Hoffnung, dass ihr das Reich Ambervale von einer Seuche befreit. Diese Seuche nennt sich Miasma und hat sich an vielen Ecken in der Spielwelt breitgemacht. Im Miasma-Nebeln könnt ihr euch immer nur wenige Minuten aufhalten, findet dort aber auch besondere Gegner und Materialien. Eingebettet ist eure Reise durch die Fantasy-Welt in mehrere Questreihen, zu Beginn befreit ihr erstmal mehrere NPCs. So erhaltet ihr neue Crafting-Optionen und verbessert eure Ausrüstung.Neue Quests, Erkenntnisse über die Spielwelt und Points of Interest erhaltet ihr vornehmlich durch kurze Texte aus Briefen und Büchern, die ihr überall in der Spielwelt findet. In Ermangelung einer Sprachausgabe oder irgendwelcher Zwischensequenzen ist die Präsentation derzeit allerdings eine trockene Angelegenheit. Wie abwechslungsreich Quests und Story sind, kann ich noch nicht einschätzen. Sie machen auf mich derzeit allerdings eher einen soliden Eindruck. Das Hauptaugenmerk von Enshrouded liegt für mich auf dem Sammeln, Craften, Bauen, Kämpfen und Upgraden – dem Gameplay-Kreislauf eines jeden guten Survival-Actionspiels.Das Errichten einer Basis und deren stetiger Ausbau ist auch in Enshrouded ein Kernelement. Und das dafür notwendige Abbauen und Sammeln von Ressourcen sollte euch schon Spaß machen. Denn Bäume fällen, Steine kloppen, Erze farmen und das ständige Aufheben von eigentlich allem ist Tagewerk. Jeder Gegner hinterlässt Beute und in jeder Vase könnte etwas von Verwendung sein. Sei es zum Herstellen von Rüstungen und Waffen oder um diese zu verbessern. Sei es für Einrichtungsgegenstände, Baumaterialien oder andere Waren. Auf eurer Reise habt ihr zudem Slots, mit denen ihr euren Charakter bufft, um Werte temporär zu verbessern.Wie in eigentlich jedem Genre-Vertreter, den ich gespielt habe, ist das Bausystem auch in Enshrouded mal wieder etwas zu frickelig geraten. Vor allem das Einrasten an eine bestehende Struktur zickt beständig und generell ist das Wiederabbauen mancher Struktur unnötig undurchsichtig. Bemängeln könnte ich die geringe und durchschnittliche Auswahl an Elementen – aber hey, das ist die Early Access-Version und schon jetzt lässt sich genug Zeit im Gebäudebau versenken.Neben massig Loot erhaltet ihr für das Entdecken, Abschließen von Quests und Kämpfen Erfahrungspunkte. Diese investiert ihr nach einem Levelaufstieg in euren Skilltree, wodurch ihr euch zunehmend auf eine der Charakterklassen spezialisiert. Grob umrissen sind das Nahkämpfer, Fernkämpfer und Magier. Auch hier kann ich nicht einschätzen, wie viel Tiefe das Skillsystem bietet – allerdings ist es motivierend, seine Spielfigur per Klick immer ein klein bisschen besser zu machen.Der wichtigste EP-Bringer scheinen mir die Kämpfe zu sein. Die gehen locker von der Hand – auch mit Maus und Tastatur, die ich in meiner Spielzeit ausschließlich nutzte. Enshrouded setzt hier meines Erachtens keine neuen Maßstäbe, sondern ganz auf ein vertrautes und eingängiges System. Allerdings sind mir die Kämpfe bereits jetzt in Gänze zu durchschaubar, da die Gegner nur wenig Angriffsmanöver auf dem Kasten haben und immer gleich „blöd“ agieren.Optisch gefällt mir Enshrouded richtig gut, auch wenn ich nur das Anfangsbiom kenne. Aber ich finde im Welten-Design passt sehr viel sehr gut. Es macht mir Spaß die Spielwelt zu entdecken. Dabei ist Enshrouded schön farbenfroh, was gerade beim Tag-Nacht-Wechsel gut zur Geltung kommt.Mancher Tod nach einem nachlässig geführten Kampf ist ärgerlich, denn den Inhalt eures Rucksacks müsst ihr nach einem Ableben bei eurer Leiche abholen (ein Tod im Miasma ist also besonders ungünstig). Immerhin gibt euch das Spiel Schnellreisepunkte und einen Gleiter an die Hand – lange Laufwege sind trotzdem vorprogrammiert. Und während denen fällt mir dann doch unangenehm auf, wie leer die Spielwelt ist.Ohne Fehler ist Enshrouded nicht. Gegner oder Tiere bleiben gerne in der Landschaft hängen, es kommt zu nachladenden Texturen und aufpoppenden Strukturen. Gerade beim Wechsel von Tag zu Nacht ruckelt das Spiel teils schrecklich – wenngleich die Entwickler bereits vor Release mehrere Patches aufspielten, die das Problem meines Erachtens entschärften. Bei der Performance scheint mir aber noch Luft nach oben.Enshrouded ist bereits jetzt gut spielbar, vor allem in das Entdecken der Spielwelt, Sammeln und Craften könnt ihr viel Zeit investieren. Die Systeme sind gut durchschaubar und wirken auf mich, als seien sie darauf angelegt, dem Spieler ständig kleine Erfolgserlebnisse zu verschaffen. Viele der Gameplay-Elemente kommen mir bekannt vor, was den Einstieg erleichtert – allerdings wirkt manches Feature auf mich eher halbgar umgesetzt. Wie sie sich im Laufe von mehreren dutzend Spielstunden entwickeln, wird sich zeigen. Verbesserungen in der Early-Access-Phase erhoffe ich mir vor allem beim Storytelling, das mir zu dröge daherkommt. Außerdem wünsche ich mir abwechslungsreichere, dynamischere Kämpfe.