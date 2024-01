PM: Skull and Bones enthüllt Post-Launch-Pläne für Jahr 1 und kündigt Offene Beta für den 8. Februar an (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 25. Januar 2024 – Ubisoft® gab heute Details über die ambitionierten Endgame- und Post-Launch-Pläne für Skull and Bones bekannt, welche den Spielenden direkt zur Veröffentlichung und darüber hinaus den Weg für aufregende Abenteuer ebnet. Die Spielenden steigen zum legendären Piratenfürsten auf, dominieren das Weltgeschehen oder bauen ihr eigenes Imperium auf – der Post-Launch-Plan verspricht eine aufregende Reise auf hoher See.

Ein Video zum Endgame-Inhalt und den Post-Launch-Plänen gibt es hier:

Die Spieler:innen begeben sich auf eine gefahrvolle Reise, auf der sie auf legendäre Piraten wie Philippe La Pest oder die Hubac Zwillinge treffen. Im Beuterausch müssen sie strategisch vorgehen, um diese neuen Bedrohungen zu besiegen, deren Schwierigkeitsgrad stetig ansteigt. Die Schiffskonfiguration muss gut geplant werden und die Schiffe und Ausrüstung, die in jeder Saison dazukommen, sind der Schlüssel zum Erfolg, um diese im finalen Showdown am Ende jeder Saison zu bezwingen. Die Spielenden müssen sich darauf vorbereiten, ihr Imperium zu vergrößern und zu verteidigen, indem sie in neuen Weltereignissen, die in jeder Saison eingeführt werden, stärkere Ausrüstung und wertvolle Materialien erlangen. Sie nehmen es auf hoher See mit Handelskonvois, Elite-Kriegsschiffen und anderen Freibeutern auf. In den dynamischen und unvorhersehbaren Gewässern gibt es vielerlei Herausforderungen zu entdecken, die, je größer sie sind, umso wertvollere Belohnungen versprechen.

Im intensiven Endgame von Skull and Bones warten gefährlichere Herausforderungen, spielt man um höhere Einsätze und begegnet Allianzen, die sich zu Rivalitäten entwickeln können. Die Spielenden arbeiten mit Piratenfürsten zusammen, werden dann zu deren Gegner:innen und müssen sich den gefährlichen Konsequenzen eines verräterischen Piratenlebens stellen. Sie übernehmen die Kontrolle über The Helm, das unübertroffene Schmuggler-Zentrum, und bauen ihr Schmugglerimperium auf. Sie kontrollieren Manufakturen im gesamten Indischen Ozean, steigern ihre Gewinne durch die strategische Kontrolle von Handelsrouten und investieren in den Ausbau ihrer Betriebe. Darüber hinaus sorgen legendäre Raubzüge und feindliche Übernahmen für spannende Abwechslung beim Aufbau des Imperiums. In jeder Saison werden neue Endgame-Features eingeführt.

Die Spieler:innen können zudem an gefährlichen und hochriskanten PvP-Aktivitäten teilnehmen, die hohe Belohnungen mit sich bringen, wie beispielsweise Helm-Wetten und Cutthroat Cargo. Sie können Herausforderungen und legendäre Schatzkarten annehmen, die sie buchstäblich zur Zielscheibe machen, bis sie den erforderlichen Außenposten erreicht haben, der erforderlich ist, um die Mission abzuschließen. Im Spielverlauf können sie sich an die Spitze der Rangliste setzen, ihren Ruf als Piratenfürst:in untermauern und Belohnungen verdienen, die abhängig von der Ranglisten-Platzierung sind. In jeder Saison können die Spielenden an kostenlosen, zeitlich begrenzten Events teilnehmen, sich mit anderen Piraten und Piratinnen zusammenschließen, exklusive Community-Events abschließen und Schätze und Beute verdienen. Die Rangliste wird zu jeder Saison neu aufgesetzt und bringt neue Belohnungen mit sich.

Vom 8. bis zum 11. Februar findet eine Offene Beta zu Skull and Bones auf PlayStation®5, Xbox Series X|S sowie Windows PC via Epic Games Store und den Ubisoft Store statt mit Cross-Play und Cross-Progression. Teilnehmende können in dieser bis zu Infamy-Stufe 6 voranschreiten und bis zu fünf exklusive Belohnungen erhalten wie Schiffs-Dekorationen, einen Emote, eine Waffe sowie ein Pandal Lemur Haustier. Der erreiche Fortschritt kann übertragen werden, so dass Teilnehmende einen Vorsprung haben, wenn das Spiel am 16. Februar erscheint.

Skull and Bones wird von Ubisoft Singapur in Zusammenarbeit mit anderen Ubisoft-Studios* entwickelt und ist ein kooperatives Open-World-Piraten-Action-RPG, in welchem man nach den eigenen Regeln spielt, mit dem Ziel, der oder die berüchtigtste Piratenfürst:in zu werden und ein eigenes Schmuggelimperium in einer gefährlichen Welt aufzubauen.

Skull and Bones erscheint am 16. Februar 2024 Cross-Play und Cross-Progression für PlayStation® 5, Xbox X|S, Amazon Luna und Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store. Mit einem Abonnement von Ubisoft+ oder über die Premium Edition kann man bereits drei Tage früher, am 13. Februar, die Segel setzen.

Weitere Informationen über Skull and Bones und die Anmeldung für die kommenden Live-Phasen gibt es unter skullandbonesgame.com.

Bei teilnehmenden Handelspartnern sind die physischenSkull and BonesStandard-Editionen für PlayStation 5, Xbox Series X ab und PC ab 16. Februar sowie die Premium-Editionen für PlayStation 5 und Xbox Series X ab 13. Februar erhältlich. Darüber hinaus bieten einige Händler exklusive Angebote:

Weitere Informationen zu Angeboten finden sich bei den teilnehmenden Handelspartnern. Die Preisgestaltung obliegt dem Handelspartner.

*weitere beteiligte Ubisoft Studios sind Ubisoft Belgrade, Berlin, Chengdu, Kyiv, Montreal, Mumbai, Paris, Philippines, Pune und Shanghai.