PM: Das ultimative Abenteuer wartet in Phantom Abyss 1.0 (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das ultimative Abenteuer wartet in Phantom Abyss 1.0

25. Januar 2024 – Der Publisher Devolver Digital und das Entwicklungsteam von Team WIBY sind stolz zu verkünden, dass Phantom Abyss Early Access verlassen und Version 1.0 erreicht hat.

Aber keine Sorge: Hilfe naht! Man muss nur die Phantome um sich herum beobachten – die Echos der freudigen Triumphe und niederschmetternden Misserfolge anderer Spieler*innen – und dieses Wissen zum eigenen Vorteil nutzen. Und wer den ultimativen Schatz in einem Tempel findet, stellt gleichzeitig sicher, dass niemand dieses Level jemals wieder besuchen kann.

Von seinen bescheidenen Anfängen im Early Access, der 2021 auf Steam begann, hat Phantom Abyss eine dramatische Transformation durchlaufen, die nun in der lang erwarteten, massiv verbesserten und stark erweiterten Veröffentlichung der Version 1.0 des Spiels gipfelt.

„Phantom Abyss 1.0 ist das Ergebnis zahlloser Stunden der Entwicklung, akribischer Iteration und unermüdlicher Aufmerksamkeit für unsere unglaubliche Community“, erklärt Team WIBY Creative Director Ben Marrinan. „Es ist das Spiel, von dem wir immer geträumt haben – und wir hoffen, dass sich die Spieler*innen mit genauso viel Leidenschaft in das Abenteuer stürzen, wie wir sie in die Entwicklung des Spiels gesteckt haben.“

Was ist also neu in 1.0?

Nun, der eine Tempel ist verschwunden und wurde durch eine aufregende Trilogie von Modi ersetzt:

Abenteuermodus

Auf den kuratierten Reisen durch jeweils handgefertigte Tempel warten einzigartige Peitschen, Reliquien und eine Reihe von Herausforderungen.

Abgrundmodus

Die ultimative Prüfung wartet – im klassischen, sich ständig verändernden, prozedural generierten Tempel. Die verborgene Herrlichkeit dieser Tempel kann nur ein einziges Mal beansprucht werden.

Täglicher Modus

Hier verbessert man die eigenen Fähigkeiten mit neuen Varianten bekannter Prüfungen, die jeden Tag ein neues Abenteuer bieten.

Außerdem gibt es ein dynamisches Peitschenarsenal zu entdecken, ein mysteriöses neues Gebiet namens Der Spalt und permanente Upgrades, die dabei helfen, tiefer in die Dunkelheit einzutauchen. Mutige Abenteurer*innen können Phantom Abyss 1.0 ab heute auf Steam, Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass selbst erleben.