PM: Großartige Spiele & kleine Preise – Kepler Interactive Publisher Sale ist auf Steam gestartet (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Großartige Spiele & kleine Preise – Kepler Interactive Publisher Sale ist auf Steam gestartet

– Bestseller wie Sifu, Scorn, Cat Quest und mehr sind stark reduziert –

LONDON – 25. Januar 2024 – Kepler Interactive hat heute seinen Publisher-Sale auf Steam begonnen, während dem viele Spiele des Publishers und seiner Partnerstudios zu stark reduzierten Preisen angeboten werden. Seht euch alle Angebote auf Steam an.

Fans können sich über einen bunten Blumenstrauß aus herausragenden Spielen von talentierten Studios aus aller Welt freuen, darunter:

Der in London ansässige Publisher Kepler Interactive ist der erste weltweit agierende Publisher, der von Spieleschaffenden gemeinsam in einem Co-Ownership-Modell besessen und geleitet wird. Nach den herausragenden Erfolgen des Jahres 2022 Sifu (Sloclap) und Scorn (Ebb Software) erschien 2023 das vielgelobte und Preisgekrönte Adventure Tchia (Awaceb) für PlayStation 4, PlayStation 5 und im Epic Games Store. Noch diesen März wird Tchia auch auf Steam erscheinen. Weitere 2024-Highlights von Kepler Interactive und seinen Partnerstudios sind:

Weitere Informationen zu Kepler Interactive findet man unter https://www.kepler-interactive.com/

# # #

Weiterführende Links:

Kepler Interactive: https://www.kepler-interactive.com/

Kepler Interactive X / Twitter: https://twitter.com/Kepler_Interact

Über Kepler Interactive:

Kepler Interactive – unter der Führung der Gründer von Kowloon Nights – ist ein Entwicklungsstudio und Publisher und agiert nach dem Co-Ownership-Modell. Den Studios wird eine strategische Führungsrolle gegeben, während sie ihr Spiel nach eigenem Ermessen entwickeln, ohne in ihrer Kreativität eingeschränkt zu sein. Die Partnerstudios von Kepler sind so vielfältig wie talentiert, darunter A44 Games in Neuseeland, Alpha Channel und Timberline in Nordamerika, Awaceb, Ebb Software und Sloclap in Europa und Shapefarm in Asien. Kepler Interactive selbst hat seinen Sitz in London