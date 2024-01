PM: Erste Details zur Kollaboration von Tower of Fantasy × Evangelion enthüllt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Lead Designer bei Hotta Studio von Perfect World Games.

Schnallt euch an, denn Tower of Fantasy startet eine spannende Kollaboration mit dem legendären Sci-Fi-Anime Evangelion. Der Trubel rund um diese Kollaboration war wirklich unglaublich, und ich freue mich sehr, heute die neuesten Infos zu den Inhalten bekannt geben zu können. Außerdem werfen wir einen Blick auf die kommenden Versionen 3.6 und 4.0 und plaudern in Bezug auf die bevorstehende physische PS5-Version ein bisschen aus dem Nähkästchen!

Zunächst möchte ich sagen, wie glücklich wir über die Zusammenarbeit mit Evangelion sind! Viele in unserem Team sind Fans dieses zeitlosen Anime, und diese Leidenschaft hat uns über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg begleitet.

Wir dürfen Shinji Ikari, Asuka Shikinami Langley und Rei Ayanami in Vera begrüßen. Nach dem plötzlichen Angriff der Engel müssen die Spieler mit diesen ikonischen Charakteren zusammenarbeiten, um die Krise abzuwenden. Im Rahmen der Kollaboration könnt ihr Asuka Shikinami Langley und Rei Ayanami als Simulacrum erhalten. Die Einführung dieser beiden beliebten Charaktere wird eurem Abenteuer neues Leben einhauchen!

Um möglichst authentisch zu sein, haben wir uns den umwerfenden Stil des Original-Anime zum Vorbild genommen. Ob die riesigen Engel oder die EVA-Einheiten – EVA-00, EVA-01 und EVA-02 –, wir haben alles im Maßstab 1:1 nachgebildet. Unser Ziel ist es, den Spielern ein Gefühl von der Wucht dieser gigantischen EVAs zu vermitteln, wenn sie ihren großen Auftritt in der Story haben. Außerdem haben wir auch klassische Szenen aus dem Anime detailgetreu in die Handlung des Spiels eingearbeitet. Die genauen Details halten wir noch etwas unter Verschluss, aber wir können es kaum erwarten, euch all das selbst im Spiel erleben zu lassen.

Wir haben die magischen Designs aus dem Evangelion-Anime absorbiert, einzelne Elemente des Entry Plugs extrahiert und nahtlos als Fahrzeug in der Welt von Tower of Fantasy integriert. Um unsere ausladende Open World zu erkunden, sind Fahrzeuge unerlässlich, und in dieser Hinsicht verspricht unser neues Kollaborationsfahrzeug ein einmaliges Erlebnis.

Jetzt zu einem vertrauten Gesicht – Pen Pen! Dieser putzige Freund wird die Spieler als KI-Diener auf ihrem Abenteuer begleiten.

Diese Kollaboration ist für die erste Hälfte von 2024 angesetzt. Wir sind gerade dabei, den Inhalten den letzten Feinschliff zu verpassen, und jeder im Team steckt sein ganzes Herzblut in die Sache, um die Essenz des Evangelion-Anime mit unserer Liebe zu Tower of Fantasy zu verschmelzen. Wir hoffen, dass euch diese Kollaboration eine perfekte Fusion aus Evangelion und Tower of Fantasy bieten wird und dass ihr enge Beziehungen zu diesen geliebten Charakteren knüpfen werdet.

In der kommenden Version 3.6, Beyond Horizons, die am 30. Januar erscheinen soll, wird die neue Karte Aquaville eingeführt, die gleichzeitig das letzte Puzzleteil von Gebiet 9 darstellt. Verglichen mit den drei anderen Arealen in Gebiet 9 weist Aquaville einen eindeutigen Sci-Fi-Stil auf, der eine völlig neuartige Atmosphäre erzeugt.

Im Zentrum von Aquaville befindet sich Cabin 8 der Distant Beacon, mit Industrie- und Gewerbezonen entlang der inneren Wände von Cabin 8. Wenn ihr die Raumkapsel zum ersten Mal betretet, erwartet euch eine atemberaubende Aussicht auf eine gefaltete Stadt. Darüber hinaus verfügt Cabin 8 über ein einzigartiges Gravitationssystem mit einer speziellen Straße, der Gravity Rail, über die sich die verschiedenen Areale entlang der inneren Wände erreichen lassen. Diese Gravity Rail bietet eine einzigartige Art der Fortbewegung in luftiger Höhe.

In Version 3.6 führen wir zudem einen brandneuen Simulacrum-Charakter namens Plotti ein. Plotti stammt aus dem Hauptquartier von Hykros, Algorithm Ark, und dient als rotierender Authorizer, ein Hacker, der für den Erhalt von Gesthos und die Überwachung der Omnium-Reaktoren in den verschiedenen Raum-Zeit-Dimensionen verantwortlich ist. Jede ihrer Aktionen folgt den Protokollen und Regeln, doch unter der Oberfläche blitzt auch mal eine rebellische Seite auf, was auf eine ganz andere Persönlichkeit hindeutet. Ihre Waffe, EP-7000 Skyfire, ist eine Doppelattributswaffe mit Feuer- und physischen Eigenschaften und soll am 30. Januar erscheinen.

Da wir Tower of Fantasy langfristig unterstützen möchten, haben wir noch mehr für künftige Versionen in petto. Neue Gefährten, eine neue Open World und neue Geschichten erwarten euch in Version 4.0 – also bleibt gespannt!

Zu guter Letzt haben wir noch eine Neuigkeit für euch! Tower of Fantasy wird als physische Version erscheinen und dabei folgende Spielgegenstände enthalten:

Genauere Infos zur Veröffentlichung werden noch offiziell bekannt gegeben.

Das war‘s dann vorerst von uns. Vielen Dank für all eure Unterstützung. Wir wünschen euch noch große Freude und viele Überraschungen in Tower of Fantasy.