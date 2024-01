PM: Total War™: PHARAOH – High Tide-Update ab sofort erhältlich (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Total War™: PHARAOH – High Tide-Update ab sofort erhältlich

– Jetzt die Seevölker und den Zusammenbruch der Bronzezeit erleben –

LONDON – 25. Januar 2024 – SEGA® Europe Limited und The Creative Assembly™ Ltd. haben heute das High Tide-Update für Total War™: PHARAOH veröffentlicht. Das Update führt die wilde Kultur der Seevölker ein und begrüßt zwei neue spielbare Fraktionen sowie deren faszinierende Anführer.

Den Launch-Trailer zu High Tide ansehen:

Dunkle Segel am Horizont künden vom kommenden Sturm. Spieler und Spielerinnen erleben den Untergang der Bronzezeit, während sie eine der beiden neuen Fraktionen aus der Kultur der Seevölker spielen. Die rücksichtslosen Sherden wollen nur zerstören und opfern, während die Peleset auf dem Kriegspfad sind, um eine neue Heimat zu errichten. Es gilt daher, das Land mit Hilfe der neuen Spielmechanik zu beherrschen – einschließlich des Hordenspiels – und Armeen mit 37 neuen Einheiten zu besiegen und die Zivilisation in die Knie zu zwingen.

DIE VORBOTEN DES ZUSAMMENBRUCHS DER BRONZEZEIT

Die Seevölker sind kriegerische Horden von Nomaden, die das Mittelmeer befahren, um das Chaos des Zusammenbruchs der Bronzezeit auszunutzen. Während die antiken Reiche von Ägypten, Kanaan und den Hethitern im Krieg versinken, kommen sie an ihren unruhigen Küsten an, um alles in Sichtweite zu bekämpfen, zu verwüsten und zu erobern. Als Hordenfraktion müssen die Seevölker auf dem Kriegspfad bleiben, um zu überleben. Nur durch ständige Eroberungen könnt ihr die Horden der Scherden und Peleset zusammenhalten und siegreich hervorgehen.

FRAKTIONSSCHWERPUNKT: DIE SCHERDEN

Führt die Scherden-Horde als Iolaos an – ein junger und entschlossener Entdecker, der nur ein Ziel hat: seine Kriegsbande dorthin zu führen, wo die Sonne aufgeht, und alles auf ihrem Weg als Tribut an die Götter zu zerstören und zu opfern.

FRAKTIONSFOKUS: DIE PELESET

Erlebt den Zusammenbruch der Bronzezeit als Walwetes, der hünenhafte Patriarch, der die zweite Fraktion, die Peleset, anführt. Die Peleset haben sich nach der Zerstörung ihres Reiches auf das Meer zurückgezogen und sind auf der Suche nach einer neuen Heimat, die sie, wenn es sein muss, auf den Ruinen der alten Welt errichten werden.

Weitere Infos zu Total War: PHARAOH und dem High Tide-Update gibt es im offiziellen FAQ .

