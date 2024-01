Publisher Focus organisiert sich neu und ändert Firmennamen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Zuge des jüngsten Quartalsberichts gab Publisher Focus Entertainment einige Änderungen bekannt. So wird zumindest die Aktiengesellschaft ab dem 1. April 2024 den Namen Focus ablegen und unter PullUp Entertainment firmieren. Dazu wird der Konzern seine Struktur ändern und unter dem neuen Namen der Schirmgesellschaft auf drei zentrale Säulen ruhen: Das etablierte Publishing-Geschäft wird als Focus Entertainment Publishing als eigene Division aufgestellt. Ebenso wird nun eine eigene Division für Inhouse-Produktionen eingerichtet für die zu Focus gehörenden Studios wie das in Frankfurt beheimatete Deck13 Interactive, aber auch Streumon oder Dovetail. Drittens soll ein neues Label für Indie-Publishing und "Retrogaming" gegründet werden, das auch die Titel der Teams Dotemu und The Arcade Crew vertreiben soll, die neue Spiele mit Retro-Charme entwickeln. Manager dieser dritten Division wird Cyrille Imbert, CEO von Dotemu.

Die Neuigkeiten werden auch vor dem Hintergrund eines ernüchternden Quartalsberichts bekannt gegeben: Im Vergleich zum dritten Quartal im Vorjahr gingen die Einnahmen um 84 Prozent zurück, auch beim 9-Monats-Zeitraum steht ein Minus von 63 Prozent. Dagegen legten ältere Titel aus dem Katalog zu. Im Bericht wird unterstrichen, dass ins besagte Geschäftsquartal des Jahres 2022 die erfolgreichen Titel A Plague Tale - Requiem (im Test) und Evil West (im Check) fielen.

Vor Ende das aktuellen Fiskaljahres bringt der Publisher noch Expeditions - A MudRunner Game sowie Banishers - Ghost of New Eden von Don't Nod heraus. Für das im April startende Geschäftsjahr 2024/2025 ist wiederum der Release des zuletzt deutlich verschobenen Warhammer 40.000 - Space Marine 2 geplant. Weitere interessante Titel im Line-up sind Metal Slug Tactics sowie eine Enhanced Edition des Action-Spiels Atlas Fallen (im Test) von Deck13.