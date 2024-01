PM: Das erwartet euch mit Like a Dragon: Infinite Wealth (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit dem 26. Januar 2023 ist es endlich so weit: Ichiban Kasuga kehrt auf die PlayStation-Konsole zurück. Aber diesmal zieht es ihn über die Grenzen von Yokohama hinaus. Zum ersten Mal in der Geschichte des Yakuza-Franchises findet die Handlung außerhalb von Japan – nämlich im Inselparadies Hawaii – statt. Und wer das Ende von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erleben durfte, weiß, dass dort Kasuga ein anderer uns vertrauter Yakuza-Protagonist erwartet. Gemeinsam mit Kazuma Kiryu machen sich die beiden auf die Suche nach Kasugas Mutter und entdecken nebenbei noch die ein oder anderen Wunder von Hawaii.

Im Gegensatz zum Vorgänger-Spiel, das relativ kurz und knackig war, erwartet euch mit Infinite Wealth das wahrscheinlich inhaltsreichste Yakuza-Game, das bisher erschienen ist. Neben einer umfangreichen Hauptstory mit insgesamt 14 Kapiteln könnt ihr noch zahlreiche Side-Quests und eine große Auswahl an Minispielen meistern. Dabei wundert es also keinen, dass man gut und gern mit einer Spielzeit von über 100 Stunden rechnen darf.

Wer sich bereits mit Yakuza: Like a Dragon aus dem Jahr 2021 vertraut gemacht hat, wird feststellen, dass sich das Kampfsystem in Infinite Wealth nicht viel verändert hat. Mit bis zu vier Fightern könnt ihr im beliebten rundenbasierten Gameplay gegen eine große Anzahl an Gegnern antreten. Dabei wird zwischen normalen Attacken, Spezial-Angriffen oder herumliegenden Gegenständen wie Schildern oder Mülltonnen Gebrauch gemacht. Wichtig ist hier noch, dass die Positionierung eures Kämpfers ebenfalls eine große Rolle spielt. Auch auf gezieltes Blocken sollte nicht verzichtet werden.

Nach jedem gewonnenen Kampf könnt ihr nicht nur die Level eurer Fighter steigern. Sowohl die Job-Level als auch die Bindungsstufen eurer Mitstreiter werden nach und nach erhöht. Vergesst dabei aber nicht, dass auch durch Dialoge und Geschenke die Bindung zu euren Freunden größer werden kann. Je höher die Bindung, desto verrückter können eure Kombo-Angriffe werden.

Durch das umfangreiche Jobsystem erwarten euch auch 18 verschiedene Berufe, die unterschiedliche Skills mit sich bringen. Versucht auf jeden Fall mit zahlreichen Jobkombinationen zu experimentieren, um eure Kampfstile individuell anzupassen.

Wie bereits erwähnt, erwarten euch auf Hawaii neben dem umfangreichen Hauptplot eine Vielzahl an teils sehr zeitaufwendigen Minispielen. Egal, ob ihr einen Lieferdienst betreibt, junge Damen auf der Dating App Miss Match verführt, das ein oder andere Lied beim Karaoke trällert oder im allseits beliebten Greifarmspiel Plüschtiere abräumt – mit Nebenbeschäftigungen in Infinite Wealth wird euch auf gar keinen Fall langweilig.

Richtig viel Zeit können allerdings eure Sujimon-Fights und der Sujidex in Anspruch nehmen. Hier sammelt und trainiert ihr eure Sujimon, um der ultimative Sujimon-Meister zu werden. Klingt doch irgendwie bekannt, oder?

Was euch jedoch erst etwas später im Spielverlauf erwartet, ist das wahrscheinlich zeitintensivste Minispiel der gesamten Yakuza-Reihe. Denn das Inselresort Dondoko Island muss wieder aufgebaut werden. Also macht es sich Kasuga zur Aufgabe, die verkommene Ferienanlage wieder auf Vordermann zu bringen und so neue Touristen anzulocken.

Mit seinen ulkigen Charakteren, der packenden und intensiven Story, dem bezaubernden Insel-Setting, den umfangreichen Kampf-, Job-, Persönlichkeiten- und Bindungsystemen und den zahlreichen anderen Nebenbeschäftigungen bietet Like a Dragon: Infinite Wealth auf jeden Fall mehr als nur ein eintöniges RPG-Erlebnis.

Werdet also ab dem 26. Januar 2024 auf PlayStation 5 und PlayStation 4 sowohl zum Helden von Yokohama, als auch zum Drachen von Dojima und mischt Hawaii so richtig auf.