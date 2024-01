Pacific Drive: Kommentiertes Gameplay zum Roadtrip durch die Sperrzone

PC PS5

In Pacific Drive hat sich ein Teil des Pazifischen Nordwestens der USA durch mysteriöse Anomalien in ein Sperrgebiet verwandelt. Und durch eben dieses fahrt in dem Survival-Spiel allein. Euer einziger, treuer Begleiter und wichtigstes Werkzeug zum Überleben ist euer Kombi.

In einem neuen Trailer stellen Creative Director Alexander Dracott und Game Director Seth Rosen von Entwickler Ironwood Studios anhand von Spielszenen das Gameplay vor. So wird zunächst in der Garage das Auto auf Vordermann gebracht, ehe man per Kartenbildschirm Biome in der Spielwelt ansteuert und in diesen offenen Zonen unter anderem Ausschau nach Materialien hält, um das Auto in Schuss zu halten.

Pacific Drive erscheint am 22. Februar 2024 für PC und PlayStation 5.