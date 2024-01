PM: Suicide Squad: Kill the Justice League – Diese DC Comics-Ikonen warten im Superhelden-Spektakel auf euch (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Brainiac will die Erde unterjochen und die mächtigsten Helden der Welt rund um Superman und Batman kämpfen an seiner Seite. Harley Quinn und ihre Mitstreiter haben im Third-Person-Shooter Suicide Squad: Kill the Justice League also alle Hände voll zu tun.

Während ihrer Selbstmordmission in Metropolis treffen die Antihelden natürlich auch auf diverse bekannte Gesichter aus den Weiten des DC-Universums. Nachfolgend stellen wir euch neun dieser Comic-Ikonen etwas näher vor.

Spoilerwarnung: Der folgende Artikel enthält leichte Spoiler zum Spiel!

Amanda Waller, auch “The Wall” genannt, ist die Direktorin der Regierungsorganisation A.R.G.U.S., die sich vor allem um Metawesen-Gefahren kümmert. Über ihre Vergangenheit ist nur wenig bekannt, doch nach ihrer Aufnahme in die United States Army schloss sie sich einem Black Ops-Team an. Später erhielt sie die Befehlsgewalt über das Task Force X-Programm, dessen Mitglieder als Suicide Squad bekannt werden sollten.

Batman wusste im Arkhamverse von den Operationen von Wallers Spezialeinheit und geriet sogar schon vor den Ereignissen von Kill the Justice League aneinander. Da der Dunkle Ritter und andere Helden nun jedoch die Seiten gewechselt haben, setzt sie alles daran, diese Bedrohung auszuschalten. Hierbei duldet sie weder Befehlsverweigerung noch Versagen und wer sich gegen sie stellt, hat in der Regel überaus schlechte Karten.

In den Comics ist Bösewicht Brainiac einer der mächtigsten Widersacher des Manns aus Stahl. Der Schurke ist ein extrem hoch entwickeltes Lebewesen, das das DC-Multiversum bereist, um Welten zu finden, die es seiner umfassenden Sammlung hinzufügen kann. Seit seinem ersten Auftritt im Jahr 1958 ist er für den Tod unzähliger Lebewesen verantwortlich.

Im Third-Person-Shooter Suicide Squad: Kill the Justice League hat er nun die Erde als sein nächstes Ziel auserkoren. Um sein Ziel zu erreichen, bringt er Superman, The Flash und weitere Gerechtigkeitsliga-Mitglieder unter seine Kontrolle. Eigentlich ist eine Bedrohung wie diese eine Nummer zu groß für Antihelden wie Deadshot und Harley Quinn, doch womöglich kann die Task Force X im Laufe des Spiels über sich hinauswachsen.

Mit Gizmo feiert ein brillanter Erfinder in Kill the Justice League seine Arkhamverse-Premiere. In der Comicvorlage ist er jedoch nicht unbedingt als Gegenspieler der Gerechtigkeitsliga bekannt, sondern eher als Feind der Teen Titans. Außerdem hat er im Ausgangsmaterial mit den Fearsome Five sein eigenes Schurkenteam gegründet.

Ob es diese Gruppe auch im Suicide Squad-Game gibt, wissen wir nicht. Dafür ist er Teil einer anderen Gruppierung, die von Entwicklerstudio Rocksteady das “Support Squad” genannt wird. Hierzu gehören Charaktere, die Harley & Co. während ihrer Selbstmordmission unter die Arme greifen und mit neuen Gadgets sowie Waffen versorgen. Gizmo dürfte im DC-Spiel vor allem verschiedene Fortbewegungsmittel bereitstellen.

In Metropolis darf selbstverständlich Lex Luthor nicht fehlen. Der Superschurke ist seit seinem ersten Auftritt in Action Comics #23 im Jahr 1940 einer von Supermans erbittertsten Feinden. Mit seinem gewaltigen Vermögen, seinen erfolgreichen Firmen und seinem weitreichenden Einfluss ist Luthor jemand, den man nie unterschätzen sollte.

Während der Ereignisse von Batman: Arkham Knight versuchte der Schurke, einen Teil von Wayne Enterprises aufzukaufen. Allerdings wurden seine Übernahmeversuche von Bruce Wayne abgeschmettert. In Suicide Squad: Kill the Justice League dürfte er der Task Force X, zu der er in einigen Comics ebenfalls gehört, dabei helfen, Superman & Co. auszuschalten.

Oswald Cobblepot, besser bekannt als Der Pinguin, ist einer der mächtigsten Gangsterbosse in Gotham City. Im Arkhamverse hat er sich vor allem auf den Schwarzmarkt- und Waffenhandel spezialisiert. Batman und seine Verbündeten machten seine illegalen Transaktionen jedoch wiederholt zunichte.

Nach den Geschehnissen in Arkham Knight landete Pinguin eigentlich wieder hinter Gittern, doch es scheint so, als habe er sich irgendwie nach Metropolis absetzen können. Als weiteres Support Squad-Mitglied versorgt er darin die Task Force X mit neuen Waffen, um sie so im Kampf gegen die Justice League zu unterstützen.

Und noch ein weiteres Arkhamverse-Urgestein wird in Suicide Squad: Kill the Justice League mit von der Partie sein: Poison Ivy! Vor ihrer Verwandlung in ein Metawesen war die Superschurkin eine Botanikerin namens Dr. Pamela Lillian Isley. Eines ihrer Experimente ging allerdings gewaltig schief und verlieh ihr übermenschliche Kräfte.

Eigentlich gingen Harley und ihre Mitstreiter davon aus, dass Poison Ivy ihr Leben geopfert hätte, um Gotham City zu retten. Wie sich im Laufe des Suicide Squad-Spiels herausstellt, hat die Ex-Botanikerin jedoch überlebt. Zumindest irgendwie, denn jetzt ist sie wieder ein junges Mädchen, das keine Erinnerungen mehr an ihr altes Leben zu haben scheint.

Captain Richard “Rick” Flag ist in diversen Comics und auch den zwei Kinofilmen der Anführer der Suicide Squad. Er ist ein erfahrener Soldat, der auf dem Schlachtfeld zudem für seine klugen Taktiken bekannt ist. Flag fungiert als Amanda Wallers rechte Hand und ist während vieler Einsätze der Task Force X ihr Verbindungsmann zum Team.

Gemeinsam mit Waller hat Flag im Arkhamverse bereits einen Gefangenenaufstand im Blackgate-Gefängnis angezettelt, um Bösewicht Bane freizulassen. Nach einem Aufeinandertreffen mit Batman konnten Flag sowie Waller mit den Schurken Bronze Tiger und Deadshot aus Blackgate verschwinden. Zwei potentielle Suicide Squad-Kandidaten.

Im Laufe der Jahrzehnte gab es in der reichhaltigen DC Comics-Historie bereits mehrere Charaktere, die als Toyman aktiv waren. Der bekannteste von ihnen ist dabei zweifelsohne Winslow Schott, der Superman schon 1943 das Leben schwer machte und es in der TV-Serie Supergirl auf die Cousine des Mannes aus Stahl abgesehen hatte.

In Suicide Squad: Kill the Justice League verbirgt sich hinter dem Toyman, wie auch in einigen aktuelleren Comicheften, jedoch der japanische Teenager Hiro Okamura. Anders als seine Vorgänger ist Hiro übrigens ein guter Mensch, der Superman hilft. Im Third-Person-Shooter ist auch er ein Teil der Support Squad, der für die Task Force X einige ganz besondere Gadgets herstellt, um sie auf ihrer Mission zu unterstützen.

Mit Zalika kommen wir nun zum jüngsten Charakter auf unserer Liste, denn sie feierte ihren ersten Auftritt erst im Jahr 2016 im Comicheft Suicide Squad #2. Darin wurde sie als neuestes Mitglied der Task Force X rekrutiert. Ein Umstand, der ihr nicht unbedingt ungelegen kommen dürfte, immerhin ist sie ein großer Harley Quinn-Fan.

Zalika ist ein Metawesen, das dank ihrer Kräfte durch das Internet reisen und Dateien direkt in ihr Gehirn downloaden kann. Sie kann sich Zugriff auf jedes erdenkliche System verschaffen, weshalb sie den Namen “Hack” verpasst bekam. Als Support Squad-Mitglied kann sie den Gadgets von Harley & Co. einige nützliche Upgrades spendieren.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unserer kleinen Liste angelangt. Auf welche DC-Charaktere freut ihr euch bereits in Suicide Squad: Kill the Justice League? Verratet es uns wie immer gerne unten in den Kommentaren!

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 2. Februar 2024 für die PlayStation 5.