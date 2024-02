Darauf freut sich die Redaktion im... Februar 2024

Geister, Samurai, Wüstenplaneten

Teaser Was nicht alles im Februar lockt: JRPG-Kolosse, Geisterjäger und nicht zuletz ein gewisser Wüstenplanet in der Abteilung Film. Auf was freut sich die Redaktion besonders?

Jörg Langer

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Die neue, zwölfte und letzte Staffel zuvon, mit und als Larry David werde ich mir wohl geben, obwohl ich die letzten zwei oder drei ausgesetzt habe. Dann steht natürlichim Kino an. Fast noch mehr freue ich mich allerdings auf die TV-Serie, die Ende Februar startet. Bei Dune Part 2 habe ich so ein wenig die Sorge, nach dem aus meiner Sicht grandiosen Erstling nun enttäuscht zu werden.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich mache weiter mitund spiele aktuell auchfür die Spieleveteranen. Aber ich brauche noch irgendetwas mobil Spielbares, damit ich den anstehenden Urlaub mit meiner Frau nicht nur mit Essen, Sightseeing und Reden verbringe. Ich meine, das wäre doch völlig verrückt, oder...? Irgendwie reizt es mich übrigens, noch malzu spielen. Oder erstmalsdurchzuspielen. Oder dochweiterspielen? Hach, so viel Auswahl...[SONSTIGES] Ich fiebere natürlich dem EVT (Erstveröffentlichungstermin) vonam 16.2.2024 entgegen – und werde kurz danach zu erwähntem (Kurz-) Urlaub aufbrechen. Wenn ich wiederkomme, gibt es vielleicht ja schon erste Tendenzen, ob wir uns ebenso super schlagen wie bei der Abonnenten-Zahl – oder ob wir Schiffsbruch erleiden. Ich denke, irgendwo dazwischen, und darauf lässt sich dann aufbauen.[FILME/SERIEN] Wer meine Liebe für die Keilereien inkennt, den wird nicht wundern, dass ich mir auch sehr gerne Serien ansehe, in denen sich bekloppte Typen übertrieben elaboriert auf die Kauleiste geben. Genau dies bietet der 3D-Anime, das einen Zeh noch im Wasser von realem Martial Arts hält und den ganzen Rest bilden seltsamste Herleitungen zur Erklärung von übermenschlichen Kampfleistungen, Schreien und Wahnsinn. Zwischendurch lief alles etwas aus dem Ruder, aber ich nehme an, jetzt da ein Meuterei in der Machtsphäre der Veranstalter abgewendet wurde, geht es in Part 2 von Staffel 2 weiter mit dem geheimen Untergrundkampfturnier im Zentrum der Ereignisse und die Antwort auf die Frage, wer von den ganzen Freaks es gewinnt, rückt näher (und wenn es der Held ist, folgt die Anschlussfrage, ob er das überlebt).[SPIELE/BRETTSPIELE] Das Frühjahr bleibt spieletechnisch stark. Es wird spannend, was Square Enix mitmacht, da die Story stärker vom Original abweichen kann, wie der erste Teil der Remake-Trilogie klar gemacht hat. Als riesiger Fan von Gespenstergeschichten habe ich große Lust, mich als Trapper invon Don't Nod mit Flüchen und Geistern zu befassen. Und nachdem mich vor nicht allzu langer Zeit mein Retro-Reigen-Wiedersehen mit dem dritten Abenteuer von Lara Croft angefixt hat, habe ich auch ein Auge aufgeworfen.[SONSTIGES] Zwischen den Jahren hatte ich das Sachbuch "Erzählende Affen" vonundangefangen, das schon in der Hinleitung zur eigentlichen These spannende Einblicke in die Kulturgeschichte des Erzählens von Geschichten enthielt, ebenso wie Beobachtungen aus neurowissenschaftlichen Experimenten, was im Hirn zum Beispiel beim Lesen eines erzählenden Textes (und es arbeiten eben auch Nachrichten mit erzählerischen Mitteln) alles angeworfen wird. Das ist seit meiner Erkältung zum Jahresanfang etwas eingeschlafen, ich hoffe ich komme nun wieder in Leselaune.[FILME/SERIEN] Ich habe um Weihnachten rum einfach mal mitangefangen. Dank Urlaub schaute ich noch bis spät in die Nacht und am nächsten Tag war Staffel 1 durch. Die Struktur mit den Rückblenden, der Kommentar aus dem Off, das hat mir richtig gut gefallen. Inzwischen bin ich bei der sechsten Staffel angelegt. Ganz so begeistert wie am Anfang bin ich zwar längst nicht mehr, aber mir gefällt die Serie immer noch gut. Gerade in den Episoden mit Rückblenden in die Vergangenheit, in denen dann eigentlich längst verstorbene Figuren noch mal auftauchen. Hätte nicht gedacht, dass mit das Ding so zusagt, die TV-Werbung damals bei Pro7 hatte mich tatsächlich ziemlich abgeschreckt. Ansonsten noch ein kleiner Rückblick, denn ich habeim Kino gesehen. Ziemlich mittelmäßig mit den völlig an den Haaren herbeigezogenen Angaben über die Truppenstärken bei der Schlacht von Waterloo. Dass der Begriff Code Napoleon nicht einmal im Film fällt und stattdessen der Mist mit seiner Frau so im Zentrum steht, war echt unnötig. Recht kurzweilig war er dennoch, aber bei den aktuellen Kinopreisen am Ende Geldverschwendung.[SPIELE/BRETTSPIELE] Persönlich freue ich mich am meisten klar auf. Ich bin tatsächlich kein großer Fan der Reihe, aber auf dem besten Weg dahin. Denn der Vorgänger war trotz technischer Macken toll undzumindest mit Blick aufs Kampfsystem super. Wenn die Entwickler die offenen Gebiete nicht vergeigen, werde ich mit Rebirth sicherlich mindestens genauso viel Spaß haben. Ansonsten reizt mich auchsehr. Ich fand zwar auch die Adventures von Don't Nod gut, aber mit ihren Action-Titeln wieoderhatte ich sogar noch mehr Spaß. Banishers geht offenbar in vielen Punkten in eine ähnliche Richtung und legt auch viel Wert aufs Storytelling. Mal sehen, wie das wird, bei Don't Nod hat sich schließlich so einiges verändert in den vergangenen Jahren (nicht nur die Schreibweise des Studionamens). Gerade die tonangebenden Mitarbeiter sind meines Wissens nach nun weitgehend komplett andere.[FILME/SERIEN]ist mit 44 Jahren eine der jüngeren Superheldinnen. Sie erschien erst im Jahr 1980 das erste Mal in einem Comic. Nun kommt von Sony Pictures am 14. Februar der neue Film mit der Spinnenfrau, verkörpert durch, in die Kinos – passenderweise im Spider-Man-Universum. Auch wenn Superhelden-Filme-Bashing gerade en vogue zu sein scheint, bin ich gespannt. Vor allem, weil – und hier ist der Name halt nicht Programm – Madame Web keine Netzschwingerin, sondern eine Telepathin ist und die Zukunft sehen kann. Wie das wohl auf Film wirkt? Und dann steht das Reboot vonan. Historische Freizügigkeit hin, geschnittene Miniserie her – sowohl das Buch als auch die komplette Original-Serie habe ich in mein Herz geschlossen und mehrfach gelesen/geschaut.wird für mich immer Mariko bleiben undist als Lord Toranaga großartig. Da wird es der neue Cast echt schwer haben.[SPIELE/BRETTSPIELE] Natürlich werde ich miranschauen – alleine aus Neugier. Technisch war der Erstling großartig, leider konnte ich mit dem Kampfsystem wenig anfangen. Außerdem werde ich mirzu Gemüte führen. Das relativ junge JRPG (kam erst 2014 für mobile Endgeräte und Browser) bekommt nun eine Action-Rollenspiel-Auskopplung für den PC und die PlayStation. Und zu guter Letzt wäre da noch, das frische Remake des Original Persona 3 aus dem Jahre 2006. Mit drei Rollenspielen im Gepäck dürfte der Monat auch ziemlich schnell rum sein.

[SONSTIGES] Wenn ich mal zum Lesen kommen sollte in diesem Monat, dann sind die alten Julia-Child-Kochbücher Mastering the Art of French Cooking wieder mal dran. Ich wollte meine Boeuf Bourguignon- und Zwiebelsuppen-Skills ein wenig auffrischen und verfeinern. Ansonsten verbringe ich meine Freizeit mit dem Studieren von zahlreichen Angeboten zu Treppenliften, dem Standing-Ovation-System (für die Küche) und vor allem verschiedenen Wärmepumpen. Ich schwanke noch zwischen Sole oder Luft. Hängt aber auch von den möglichen Förderungen ab – und da ist Niederösterreich im Vergleich mit anderen Bundesländern leider nicht so gut aufgestellt. Mein Favorit wäre Sole, aber die Kosten sind heftig. Und natürlich bin ich mitten in den GDC-Vorbereitungen. Hotel, Ticket und Flug sind gebucht – jetzt kommen die Termine dran.

Christian Burtchen

[FILME/SERIEN] Mein letztes Update ist länger her, da gebe ich gerne einen perspektivischen Blick in Zukunft und Vergangenheit. Den mehrfach erhofftenkonnte ich im Dezember nachholen – und befand ihn für einen kompetenten Ritt in den Sonnenuntergang; nichts Weltbewegendes, aber weit weniger blutdrucksteigernd als der Kristallschädel dereinst. Und wo wir im Hause Disney sind: Dassgroßartiges Fernsehen darstellt, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben Aber falls es irgendjemand noch von mir hören möchte: Ja, The Bear unbedingt anschauen. Und für Freundinnen und Freunde der gepflegten Haudrauf-Unterhaltung nebenan bei AmazonSollte das Kino, dass uns damals über Nacht die-Konzertaufnahmen gegen einen Gutschein absagte,zu einer guten Zeit anbieten, steht das ganz oben auf dem Programm für den Februar, anderenfalls wird es die Indiana-Jones-Nachfolge als monatliche "Muss ich noch dran denken"-Passage antreten. Oder doch den Spionage-Film, dessen Romanvorlage ja möglicherweise – zwinkerzwonker – von Swift geschrieben wurde, wenn es nach gewissen Internet-Legenden geht.[SPIELE/BRETTSPIELE] Tjanun -- wenn ihr diesen Text lest, wisst ihr wohl schon mehr, aber auch als chronischer Opimist waren die letzten Monate, Wochen, Tage kein so gutes Zeichen für den letzten Spiele-Auftritt des verstorbenen Batman-Stimmschauspielers. Im Rätsel-Genre (im weitesten Sinne) freue ich mich vorsichtig zuversichtlich - das Äquivalent von kontrollierter Offensive - auf[SONSTIGES] Wir holen dasnach und das Ökosystem moderner Begleitmedien macht das wesentlich einladender als vor zwei Jahrzehnten.[TAYLOR SWIFT] (Ja, die bekommt ihre eigene Kategorie!)(Taylors Version), bitte?