Palworld: Pokémon Company reagiert mit offiziellem Statement

Seit seiner Veröffentlichung vor wenigen Tagen sorgt Palworld für Furore und erreicht einen Rekord nach dem andern. Auffallend ist, dass die "Pals" genannten Monster in Palworld eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Pokémon haben. Das ist auch der Pokémon Company nicht entgangen, die nun ein offizielles Statement auf ihrer Website veröffentlicht hat. Darin wird Palworld zwar nicht explizit erwähnt, es ist aber davon auszugehen, dass es gemeint ist. Die Pokémon Company teilt mit, dass sie den Entwicklern des Spiels die Verwendung der Pokémon nicht gestattet hat und geeignete Maßnahmen ergreifen wird, falls eine Verletzung des geistigen Eigentums vorliegt.

Nachfolgend das Statement in voller Länge:

Anfragen bezüglich der Spiele anderer Unternehmen

Wir haben viele Anfragen zu einem Spiel eines anderen Unternehmens erhalten, das im Januar 2024 veröffentlicht wurde. Wir haben keine Genehmigung für die Nutzung des geistigen Eigentums oder Assets von Pokémon in diesem Spiel erteilt. Wir beabsichtigen, alle Handlungen, die die Rechte am geistigen Eigentum der Pokémon verletzen, zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Wir werden auch in Zukunft jedes einzelne Pokémon und seine Welt hegen und pflegen und daran arbeiten, die Welt durch Pokémon zusammenzubringen.

Die Pokémon Company