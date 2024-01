Summerhouse: Gemütliches Aufbauspiel erhält Demo und Release-Termin

PC MacOS

Der Berliner Indie-Entwickler Friedemann Allmenröder hat mit dem 8. März ein Veröffentlichungsdatum für Summerhouse bekannt gegeben. In dem minimalistischen Aufbauspiel könnt ihr weder gewinnen noch verlieren. Vielmehr geht es darum, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen und eine kleine Siedlung zu errichten, die einfach schön anzusehen ist. Was das bedeutet, entscheidet nur ihr. Ihr stellt kleine Häuser in verschiedene Umgebungen, wie zum Beispiel Meer, Stadt oder Berge, und stattet sie mit liebevollen Details aus. Im Gegensatz zu ähnlich veranlagten Spielen wie Townscaper und Dorfromantik schaut ihr in Summerhouse aus der 2D-Seitenansicht auf eure Bauwerke.

Einen ersten Eindruck vermittelt der Trailer, den wir am Ende dieser News eingebunden haben. Wenn ihr Summerhouse selbst ausprobieren wollt, könnt ihr euch die gestern veröffentlichte Demo von der in den Quellen verlinkten Steam-Seite des Spiels herunterladen.