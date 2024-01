Enshrouded: Koop-Survival-Action-RPG aus Deutschland in EA gestartet

PC

Heute hat das deutsche Entwicklerstudio Keen Games (Portal Knights) sein international bereits heiß erwartetes Koop-Survival-Action-RPG Enshrouded für PC in den Early Access geschickt. Enshrouded war im Rahmen des Steam Next Fest im Oktober 2023 erstmals spielbar und sicherte sich die Titel "Meistgespielte Demo", "Meistgewünschtes Spiel" und "Die meisten täglich aktiven Nutzer". Zum Early-Access-Start stand es auf Platz 8 der meistgewünschten Spiele auf Steam.

Beim dem Titel der Frankfurter handelt es sich um ein actionbasiertes Rollenspiel. Ihr spielt einen Flameborn und erkundet die Überreste einer einst blühenden Zivilisation, die von einem mysteriösen Nebel heimgesucht wurde. Es soll umfangreiche Bau- und Crafting-Möglichkeiten in einer "riesigen", veränderbaren Voxel-Welt bieten, die ihr mit bis zu 16 Spielern gemeinsam erkunden könnt. Bereits im Early Access sollt ihr in den geplagten Ländereien eurer Vorfahren zahlreiche Stunden an Arbeiten erleben und eure eigene Geschichte schreiben können. Der Ausbau eurer Basis und Bossgegner gehören auch zum Portfolio. Die Release-Version wird auch auf Konsolen erscheinen. Den Release-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.