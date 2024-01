Tron – Ares: Drehbeginn mit Jared Leto und Gillian Anderson

PC Switch MacOS

Eigentlich hätten die Dreharbeiten zu Tron – Ares bereits im August des letzten Jahres starten sollen, aber die Streiks der Writers Guild of America (WGA) und der Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) haben zu einer Verzögerung geführt. Dafür sind die Dreharbeiten diese Woche gestartet. Ein Termin für den Kinostart steht noch nicht fest.

Als Regisseur ist weiterhin der Norweger Joachim Rønning (Pirates of the Caribbean - Salazars Rache, Maleficent - Mächte der Finsternis) gesetzt, der nach dem Drehbuch von Jesse Wigutow und Jack Thorne diesmal eine neue Geschichte im Tron-Universum erzählen wird.

Viel ist über die Handlung noch nicht bekannt, außer dass der Hauptdarsteller Jared Leto ein empfindungsfähiges Programm spielt, das sich auch in der menschlichen Welt aufhalten können soll. Zahlreiche neue Darsteller wie Jodie Turner-Smith, Greta Lee oder Evan Peters sind in dem neuen Streifen bereits bestätigt. Neu hinzugekommen ist Gillian Anderson, die einige von euch noch als Special-Agent Dana Katherine Scully aus der Serie Akte-X kennen dürften.

Ob wir auch die aus den Vorgängerfilmen bekannten Darsteller wie Jeff Bridges, Garett Hedlund oder Olivia Wilde sehen werden, ist hingegen noch nicht bekannt.