PM: Gran Turismo 7 Update 1.42 erscheint morgen mit neuen Autos und Café-Menüs (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Gran Turismo-Spieler! Update 1.42* für Gran Turismo 7 erscheint am Donnerstag, 25. Januar um 07:00 MEZ. Schauen wir uns an, was euch erwartet.

Ein digitales Konzeptauto mit der DNA von BVLGARI.

*Kann ab Ende Februar in Brand Central erworben werden

Der BVLGARI Aluminium Vision Gran Turismo ist ein digitales Konzeptauto, das von der legendären BVLGARI Aluminium-Uhr aus dem Jahr 1998 inspiriert wurde und denselben Geist teilt: sportlich, elegant und schlicht, aber dennoch präzise und hochwertig verarbeitet. Die Formen, Materialien, Farben und die gesamte Designsprache des Autos sind direkt von der Formensprache und dem Geist der Aluminiumuhr inspiriert.

Der Barchetta-Karosseriestil ist ein Archetyp der Sportlichkeit, der dynamische Bewegung, Leichtigkeit und Leistung zum Ausdruck bringt. Das Karosseriedesign ist eine wesentliche Kombination aus reinen und geometrischen Formen, die ein Symbol für die Kreativität und den Charakter italienischer Autodesigntraditionen sind und einige originelle Anspielungen auf die glorreiche Ära der Konzeptautos der italienischen Carrozzeria aus den 60er und 70er Jahren integrieren. Das Ergebnis ist ein zeitloses Design, das in seinem innovativen konzeptionellen Geist und seinem Ausdruck von Stil und Coolness unbestreitbar italienisch ist und alle vorübergehenden Moden und kurzfristigen Trends überwindet, um sich als reiner Ausdruck der BVLGARI-Design-DNA zu behaupten.

Kostenloses Angebot für Besitzer der BVLGARI Aluminium Gran Turismo Limited-Modelle.

Wer die BVLGARI Aluminium Gran Turismo Limited Model Chronographenuhr kauft und sich über den QR-Code registriert, erhält dieses Auto ohne zusätzliche Kosten zusammen mit einem frühen Zugang vor der offiziellen Veröffentlichung im Februar (wird jeden Monat ab Ende Januar als Autoticket verteilt). Nutzet die Gelegenheit und erlebt BVLGARIs revolutionäres digitales Konzeptauto zusammen mit dieser Gedenk-Chronographenuhr zum 10-jährigen Jubiläum des Vision Gran Turismo.

Ein Sportcoupé, das die von Genesis angestrebte sportliche Eleganz verkörpert.

*Kann in Brand Central erworben werden

Das Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo-Konzept setzt die Designphilosophie „Athletische Eleganz“ von Genesis emotional um. Das Design orchestriert die rückwärtigen Proportionen des Fahrerhauses mit der typischen Anti-Keil-Haltung von Genesis, die auf einer nahezu parabolisch gespannten Theorie basiert, die der gesamten Genesis-Modellreihe gemeinsam ist.

Die Designsprache des X Gran Berlinetta Concept ist rein und muskulös, wobei die Volumen um die Räder herum zentriert sind. Er trägt die neue Frontschürze von Genesis, die den Wappengrill abstrahiert und ihn mit den Quad-Leuchten verbindet, wodurch die Volumen von vorne nach hinten strukturiert und mit dem zweizeiligen Markenidentifikator verbunden werden. Der Rumpf extrudiert sich nach hinten in einem elliptischen konkaven Volumen, das auch bei anderen Genesis-Fahrzeugen zu finden ist. Für aerodynamische Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten wird es von einem Heckspoiler und seitlichen Abrisskanten eingerahmt.

Der Innenraum orientiert sich an der „Beauty of White Space“-Attitüde von Genesis und schafft eine puristische Umgebung für den Piloten. Die wesentlichen Funktionen werden priorisiert, um den Fokus auf die Streckenleistung zu maximieren. Die digitale Panoramaschnittstelle dient als Informationszentrale, die mit dem digitalen Surround-Überwachungssystem verbunden ist, während die Steer-by-Wire-Griffbefehle präzises Manövrieren ermöglichen. Die gesteppten, gepolsterten Polster schützen den Piloten beim Rennen und beim schnellen Ein- und Aussteigen bei Boxenstopps. Das X Gran Berlinetta Konzept zeichnet sich durch eine beeindruckende aerodynamische Fließfähigkeit aus.

Durch die Integration aerodynamischer Hilfsmittel und die Orchestrierung interner und laminarer Strömungen haben die Konstrukteure einen Luftwiderstandsbeiwert von 0,34 erreicht. Das X Gran Berlinetta Konzept wird von einem Lambda II V6-Frontmittelmotor angetrieben, der von der Genesis E-SC-Technologie elektrisch unterstützt wird. Der hybride Rennsport-Antriebsstrang liefert insgesamt 1.071 PS (1.071 PS) und ein Drehmoment von 986 ft-lb (136,3 kgfm) und sorgt dafür, dass dieses Auto ebenso leistungsstark wie schön ist. Der V6 schreit mit 10.000 U/min und liefert eine maximale Leistung von 870 PS (870 PS) und 790 ft-lb (109,2 kgfm), während der Yasa E-Motor zusätzliche 201 PS (201 PS) und 196 ft-lb (27 kgfm) erzeugt.

Erstaunliche Geländegängigkeit im Vergleich zu seiner Größe. Japans mächtiger Mikro-Offroader.

*Kann in Brand Central erworben werden

Der Jimny ist ein Cross-Country-Modell mit Allradantrieb, das seit 1970 von Suzuki hergestellt wird. Während es in jeder Generation Varianten gab, die in die Kompaktwagenklasse übergingen, ist das „Kei“-Modell die Hauptstütze der Serie. Die Serie hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, mit der Einführung eines 2. Generation-Modells im Jahr 1981, der 3. Generation im Jahr 1998 und der 4. Generation im Jahr 2018.

Was jedoch über die gesamte Serie hinweg konstant geblieben ist, ist seine Konstruktion, die eine Karosserie in „Kei“-Größe verwendet, die auf einem Leiterrahmen-Chassis mit starrer Achsaufhängung und übergroßen Reifen montiert ist. Der verwendete Antriebsstrang war schon immer ein Teilzeit-Allradantrieb, obwohl es auch Modelle nur mit Hinterradantrieb gab. Die Geländegängigkeit, die dieses reinrassige Offroad-Setup bietet, hat ihm nicht nur in seinem Heimatland Japan, sondern auch auf der ganzen Welt Lob eingebracht. Es hat als Nutzfahrzeug in Gebieten mit extremen Schnee- und Bergbedingungen ein Zuhause gefunden, ist zu einer beliebten Wahl für Outdoor-Freizeitbegeisterte geworden und wurde sogar zu einem Basisfahrzeug für den Offroad-Motorsport.

Die Hauptmerkmale des 2018 vorgestellten Jimny der vierten Generation sind seine deutlich quadratische Karosserie und seine runden Scheinwerfer, die das Design zu seinen Wurzeln zurückführen. Darüber hinaus wurden seine Stabilität und sein Fahrkomfort bei hohen Geschwindigkeiten, eine häufige Schwäche von hauptsächlich geländegängigen Fahrzeugen, erheblich verbessert. Außerdem wurde der 660-cm³-Turbomotor speziell auf den Jimny abgestimmt und der klassische Teilzeit-Allradantrieb auf ein mechanisches Verteilergetriebe zurückgeführt. Um das Durchdrehen der Räder zu reduzieren, ist das Fahrzeug serienmäßig mit der elektronisch gesteuerten Traktionskontrolle LSD ausgestattet. Das beliebteste Modell der Reihe ist die Luxusklasse XC, die mit einer Vielzahl zusätzlicher Funktionen wie Tempomat und am Lenkrad montierten Audiosteuerungen ausgestattet ist.

Die folgenden zwei zusätzlichen Menüs wurden hinzugefügt:

· Extramenü Nr. 34: „Nissan Motorsports“ (Collector Level 46 und höher)

· Extramenü Nr. 35: „Ausweichen“ (Collector Level 32 und höher)

Der Jimny Cup, eine brandneue Rennveranstaltung, wurde zu World Circuits hinzugefügt, zusammen mit neuen Vision Gran Turismo Trophy-Rennen für zwei Strecken.

· Jimny Cup Sardegna – Windmills / Willow Springs International Raceway / Lake Louise

· Vision Gran Turismo Trophy Tokyo Expressway / Autodromo Nazionale Monza

Zu den vorgestellten Landschaften wurden „Service Area“ und „Kamera vertikal drehen“ hinzugefügt.

*Für die Aktualisierung sind eine Internetverbindung und das Spiel Gran Turismo 7 erforderlich.