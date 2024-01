PM: 7 unterhaltsame lokale Multiplayer-Spiele, die in PlayStation Plus inbegriffen sind (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Habt ihr schon mal einen dieser unangenehmen Anrufe von eurem Cousin bekommen, dass er und seine Familie in der Stadt sind und für einen unerwarteten Hausbesuch vorbeikommen wollen? Oder eine Nachricht von einem Kumpel, der sich mit seinem Mitbewohner gestritten hat und vorbeikommen muss, um sich zu beruhigen? Oder das vielleicht schrecklichste aller Szenarien: Der Kinderbetreuer eines Kollegen hat abgesagt und er braucht dringend Hilfe? Plötzlich habt ihr Gäste und müsst sie eine Weile lang unterhalten. Aber zum Glück habt ihr eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft und ein paar zusätzliche Controller und könnt so für etwas Unterhaltung sorgen– mit lokalen Multiplayer-Spielen.

Und selbst wenn ihr nicht unbedingt ein Überraschungspublikum unterhalten müsst, könnt ihr so mit eurer PlayStation-Konsole am besten eine Gruppe von Spielern auf der Couch zusammenbringen und bespaßen. Es gibt jede Menge toller PS4- und PS5-Spiele, die ihr jederzeit starten könnt, wenn ihr euch nach einer ordentlichen Portion Multiplayer-Chaos sehnt. Hier sind einige unserer Favoriten, die in PlayStation Plus inbegriffen sind.*

In diesem chaotischen, auf Verwandlung fokussierten Action-RPG ist jeder ein Held. Mit der Hilfe eines Zauberstabs nimmt euer langweiliger, formloser, humanoider Charakter unzählige verschiedene Formen an, die jeweils einen einzigartigen Spielstil haben. Und mit einem Freund im Schlepptau könnt ihr Formen annehmen, die die Schwächen des anderen ausgleichen oder euch gegenseitig verstärken. Mit Hunderten von Kombinationen aus Formen und Fähigkeiten, die ihr erkunden und mit denen ihr euch durch eure Gegner kämpfen könnt, werdet ihr stundenlangen Spaß mit Körpermodifikationen haben.*

* Verfügbar als Teil der monatlichen PlayStation Plus-Spiele im Januar 2024.

Die Verrücktheit und der Humor der beliebten Borderlands-Reihe werden in diesem Tabletop-Fantasy-Ableger fortgeführt. Ihr und drei eurer Freunde könnt zusammen in einem verrückten und wilden Fantasy-Loot-Shooter mit euren eigenen anpassbaren Charakteren verschiedener Klassen wie Killomant und Brr-Serker spielen. Nutzt Nahkampfwaffen, Zaubersprüche und (natürlich) jede Menge abgefahrene Kanonen, um Gegner auszulöschen und coole Belohnungen zu erhalten. Spielt entweder im normalen Koop-Modus oder im Koopkurrenz-Modus, in dem ihr euch darum streiten müsst, wer welche Beute bekommt.*

* Verfügbar als Teil des Spielekatalog-Line-Ups für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder.

Wir alle kennen und lieben Street Fighter. Selbst wenn eure Spielpartner noch nie in ihrem Leben einen Hadoken genutzt haben, könnt ihr ihn leicht in wenigen Minuten erlernen, und da hört der Spaß noch lange nicht auf. Hier erwarten euch 12 unterschiedliche „Street Fighter“-Spiele. Dabei könnt ihr die klassischen „Street Fighter II“-Titel erproben oder euch mit den späteren „Alpha“- und „III“-Reihen befassen. Ihr müsst den „Daigo Parry“ nicht beherrschen, um mit einem Freund stundenlang in die Geschichte von Street Fighter einzutauchen – aber wenn ihr einmal Spaß am kompetitiven Charakter des Spiels gefunden habt, solltet ihr definitiv an euren Fähigkeiten feilen.*

* Verfügbar als Teil des Klassikerkatalog-Line-Ups für PlayStation Plus Premium-Mitglieder.

Ihr habt weder eure Würfel noch eure Dungeon-Master-Ausrüstung für eine Tabletop-Rollenspielrunde zur Hand? Dann startet Dragon‘s Crown Pro und nehmt eure Abenteuerlustigen mit auf eine wunderbare Reise durch Reiche voller Schätze und Fantasie. Spielt als eine von sechs Klassen und reist als Gruppe von bis zu vier Spielern in Dungeons, besiegt furchterregende Gegner in heftigem Action-Gameplay und kehrt mit Geschichten über Mut und reichlich toller Beute in die Taverne zurück. Passt euren Krieger mithilfe von Fähigkeitenbäumen an, um den Fantasy-Streiter eurer Träume zu erschaffen. Werdet ihr die legendäre Krone des Drachen finden?*

* Verfügbar als Teil des Klassikerkatalog-Line-Ups für PlayStation Plus Premium-Mitglieder.

Reist mit den Turtles zurück in die Zeit der actiongeladenen Prügelspiel-Multiplayer in der trauten Arcade-Halle, aber mit brandneuer Grafik, krassen Special-Moves und jeder Menge Geheimnisse. Allerdings müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ein Kind vor euch Limo über den Joystick geschüttet hat. Spielt den Arcade-Modus für eine Sitzung mit bis zu sechs Spielern oder, wenn ihr eine Weile zusammen verbringt, den Story-Modus im Koop, um individuelle Ausrüstungen der Charaktere zusammenzustellen und besondere Herausforderungen zu meistern. Mit der DLC-Erweiterung „Dimension Shellshock“ erhaltet ihr einen neuen Überleben-Modus und noch mehr spielbare Charaktere.*

* Verfügbar als Teil des Spielekatalog-Line-Ups für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder.

Der Star von LittleBigPlanet begibt sich mit ein paar Freunden auf eine unglaubliche und familienfreundliche Reise durch eine wunderschöne 3D-Welt. Das Gefüge der kunstvollen Welt steckt voller dehnbarer, lebhafter und greifbarer Freude, die es euch ermöglicht, Sackboys solide Bewegungsfähigkeiten auf wunderbar unterhaltsame und kreative Weise einzusetzen. Aber um das meiste aus diesem großen Abenteuer herauszuholen, solltet ihr es mit Freunden erleben (bis zu drei weitere Spieler werden unterstützt), da einige Level und Herausforderungen nur durch Zusammenarbeit bewältigt werden können.*

* Verfügbar als Teil des Spielekatalog-Line-Ups für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder.

Sieht so aus, als wäre der Megakonzern, der euch und eure Freunde in der Cyberpunk-Welt Veles beschäftigt (oder versklavt) hat, plötzlich zusammengebrochen. Jetzt geht in eurer Nachbarschaft alles den Bach runter. Es wird Zeit, eure Waffen auszupacken und diese Probleme zu lösen. Erkundet die von Neonlichtern beleuchtete, heruntergekommene Umgebung in einer offenen Welt aus einer isometrischen Perspektive, während ihr euch in feinster Twin-Stick-Shooter-Manier Feinden und Gefahren stellt. Stärkt euch mit Augmentationen und verschafft euch durch Hacks Zugang zu verbotenen Gebieten, wo ihr neue Fähigkeiten, Stärken und Beute erlangt. Und vergesst nicht, in Deckung zu gehen, wenn es sein muss. Das ist besser, als von Kugeln durchlöchert zu werden.*

* Verfügbar als Teil des Spielekatalog-Line-Ups für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder.

Entdeckt auf PlayStation.com noch mehr Titel, die lokalen Multiplayer unterstützen und die mit PlayStation Plus verfügbar sind.

* Dies umfasst Titel, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels mit einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügbar sind.