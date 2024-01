Hawaii-Sehnsucht bei den Magazinen?

In unserem Noten-Vergleich zu Like a Dragon - Infinite Wealth führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: CBS (Computer Bild Spiele), Eurogamer.de, GameStar.de, GamePro.de, PCGames.de (& Videogameszone.de) und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert.

Wertungs-Vergleich: Like a Dragon - Infinite Wealth

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht Eurogamer – Nicht getestet* GameStar 84

v. 100 Gelungener Trip nach Hawaii mit wenigen, aber genügend Neuerungen, der auch außerhalb Japans funktioniert, besonders für Fans [Ganzer Test hinter Paywall] GamePro 90

v. 100 Infinite Wealth legt hier fast in jedem Bereich nochmal eine Schippe drauf und schafft es trotzdem, den eigenen Wurzeln der Reihe ein emotionales Denkmal zu setzen. Dass mit Hawaii eine komplett neue Umgebung eingeführt wurde, ist da nur die Kirsche auf der fantastischen Torte. Der Titel erfüllt wirklich jede Anforderung, die ich an ihn hatte und kann viele davon sogar übertreffen. PC Games /

Videogameszone.de

8

v.10 Emotional, abwechslungsreich und bisweilen herrlich verrückt: Like A Dragon: Infinite Wealth ist ein echtes Action-Rollenspiel-Monster, das genau die Tugenden bietet, die Serienfans erwarten. GamersGlobal 8 .5

v. 10 Durch die zusätzliche taktische Ebene in den Rundenkämpfen hatte ich noch mehr Spaß [...] Ansonsten ähneln sich der Vorgänger und Infinite Wealth sehr – teils bis hin zu spezifischen Kritikpunkten. [...] Nichtsdestotrotz hat mich Infinite Wealth wie schon der Vorgänger regelrecht verschlungen.

Durchschnittswertung 8.5 *Zuletzt überprüft: 24.01.2024, 10:00 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.