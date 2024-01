Graven für PC erschienen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nach fast zwei Jahren und acht Monaten hat der Old-School-Shooter Graven mit Version 1.0 den Early Access auf Steam verlassen und ist neben Valves Downloadplattform seit heute auch im Epic Games Store und auf GOG.com als Full-Release zu haben. Entwickelt wurde der Dark-Fantasy-Titel mit Mittelalter-Setting vom dänischen Studio Slipgate Ironworks, die parallel noch an Phantom Fury – ebenfalls ein "Boomer-Shooter" – und Tempest Rising, einem unter RTS-Fans heiß erwarteten Echtzeit-Strategie-Titel in der Tradition von Command & Conquer arbeiten, die auch noch dieses Jahr, zumindest auf PC, veröffentlicht werden sollen.

Graven entstand in Zusammenarbeit mit Fulqrum Publishing aus Tschechien und 3DRealms, die den weltweiten Vertrieb übernehmen. Das Spiel steht in der geistigen Tradition der Hexen-Shooterreihe aus den 90er-Jahren und bringt neben neuer Technik, modernem Shooter-Gameplay, Effekten und Komfortfunktionen die klassische 3D-Optik und Level-Ästhetik der alten Action-Titel und Egoshooter zurück.

Als "gläubiger Priester des orthogonalen Ordens" müsst ihr euch in verschiedenen Gebieten und Biomen zahlreichen bösartigen Schrecken stellen. Mit Hilfe zahlreicher Projektilwaffen, die ihr nach Lust und Laune aufwerten könnt, magischer Bücher und mächtiger Zauberstäbe werdet ihr euch durch die Massen an abscheulichen Gegnern und fiesen Bossen schnetzeln, metzeln und spratzeln können. Dabei werdet ihr auch nicht auf eine ausgearbeitete Geschichte rund um eine okkulte Sekte, die sich mit bösen Kräften jenseits der Zeit eingelassen hat, verzichten müssen.

Allerlei Rätsel könnt ihr in der Spielwelt ebenso lösen wie die Umwelt und Objekte in eurer Umgebung für euch nutzen. Im unten eingebundenen Launch-Trailer könnt ihr einige Eindrücke von der Spielwelt, den Waffen und dem Charakterdesign von Chuck Jones (Half-Life, Duke Nukem 3D) gewinnen. Die Konsolenfassungen von Graven für die PlayStation 4 und 5, Xbox One und XSeries sowie für die Nintendo Switch sollen später im Jahr folgen. Releasedaten werden noch bekanntgegeben.