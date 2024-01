Lords of the Fallen: GG-Twitch-Event am 25.1.24 ab 19 Uhr

Es geht ins bisher schönste Gebiet

Das Letsplay Lords of the Fallen von Hagen ist nun dank der Unterstützung der Zuschauer am Ende der dritten Staffel angekommen und das Finale wird nun live auf Twitch stattfinden. Am 25. Januar 2024 wird es ab 19 Uhr heiß hergehen, denn Hagen ist just in die lichterloh brennende Stadt Calrath gestolpert. Ein imposanter Anblick und das wohl bisher "schönste" Gebiet, wenn man sich die Monster, unheimlichen Echos der Verstorbenen und die Leichen überall wegdenkt. In Folge 27 mit dem Bosskampf gegen die Infernale Zauberin konntet ihr schonmal in Calrath reinschnuppern – aber nicht den Rauch zu tief einatmen!

Also findet euch zahlreich ein auf twitch.tv/gamersglobal, erlebt Hagens Überlebenskampf im Soulslike live und helft gerne auch, die vierte Staffel zu finanzieren. Das Live-Event ist nicht zuletzt auch die ideale Gelegenheit für euch, sein Gamepad-Können wohlwollend (oder weniger wohlwollend) im Chat zu kommentieren.