PM: Helldivers 2: Zieht in den Galaktischen Krieg (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Eines der zentralen Elemente von Helldivers 2 ist der Galaktische Krieg. Die Territorien von Über-Erde werden an allen Fronten von monströsen Gegnern belagert, die darauf aus sind, die Lebensweise der Menschheit zunichtezumachen. Vom Kriegstisch eures Schiffes aus kann euer Team zusehen, wie sich der Konflikt entwickelt, und sich an Schlachten im ganzen Universum beteiligen. Ihr werdet euren Teil dazu beitragen, im Namen der Freiheit und der gelenkten Demokratie die Fronten voranzutreiben.

Die Helldivers sind die wahren Helden von Über-Erde. Als Elitesoldaten steht euch die gesamte Macht des Arsenals von Über-Erde zur Verfügung. Setzt euer tödliches Spektrum an Taktikausrüstungen und Waffen ein, um die Kolonisatoren zu verteidigen und die Planeten von feindlichen Streitkräften zu befreien.

Steigt in den Rängen auf und übernehmt zunehmend schwierigere Missionen, um euren Platz in der Geschichte der Helldivers zu festigen. Und sollte ein Helldiver einmal sterben, bietet das einem anderen Bürger die Gelegenheit, seinen Traum zu verwirklichen. Wohlstand und Freiheit sind eure zentralen Werte und es ist euer Privileg, sie zu verbreiten.

Die Roboter und die käferartigen Terminiden terrorisieren die Bürger von Über-Erde im bisher größten Konflikt seit der letzten Helldiver-Mobilisierung vor über einhundert Jahren. Jede Fraktion agiert anders und erfordert eigene Strategien – und Taktikausrüstungen –, um sich zu behaupten.

Die Arbeit eines Helldivers endet nie, da immer mehr Planeten in die Hände des Feindes fallen und der Kampf andauert. Tragt euren Teil dazu bei, in einem sich entwickelnden Krieg Planeten für Über-Erde zurückzuerobern und Demokratie und Freiheit bis in die entlegensten Ecken der Galaxie zu verbreiten. Bezwingt nicht nur die Feinde von Über-Erde, sondern auch die Elemente selbst, während ihr auf der Planetenoberfläche außerirdischer Welten einer Vielzahl von Gefahren aus der Umgebung trotzt.

Verfolgt den Konflikt am Kriegstisch gemeinsam mit euren Mitstreitern.

Versammelt euch mit eurem Trupp um die galaktische Kriegskarte herum und wählt eure Mission aus.

Sobald ihr einen Planeten gewählt habt, könnt ihr am Kriegstisch eine Operation auswählen, die ihr angehen möchtet. Operationen bestehen aus bis zu drei Missionen und bieten vielfältige Hauptziele, etwa die Beseitigung von Bug-Befall, das Zerstören gegnerischer Vorräte oder die Beschaffung wertvoller Daten.

Ihr könnt mit eurem Team eine Strategie entwickeln und eure Ausrüstung gemeinsam zusammenstellen, um euch auf die bevorstehende Herausforderung vorzubereiten.

Begebt euch auf eine Reihe verschiedener Missionen, in denen ihr zum Beispiel hochrangige Ziele ausschalten müsst oder Geschosse mitten in feindliche Stützpunkte feuert. Haltet im Kampf an der Front Ausschau nach potenziellen Ressourcen und Informationen, die ihr den Forschern von Über-Erde bringen könnt. Euer Fortschritt trägt zu den gesamten Kriegsanstrengungen bei und bringt euch der Befreiung dieses Sektors der Galaxie näher.

Das Schicksal Über-Erdes hängt von euch ab. Verpflichtet euch noch heute – die Hellpods landen am 8. Februar!

