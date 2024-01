Palworld: Mehr gleichzeitige Spieler als Elden Ring und Baldur's Gate 3

PC XOne Xbox X

Am Wochenende wurde klar, dass der Survival-Titel Palworld es zum Early-Access-Launch am 19. Januar 2024 direkt zum Steam-Hit brachte, mit über 2 Millionen Verkäufen in 24 Stunden. Der Titel konnte seitdem das starke Momentum halten: Die Entwickler verkündeten über 5 Millionen verkaufte Einheiten, wobei eine passende Illustration von 5 Millionen Pal-Züchtern, also Spielern spricht – der Titel ist auch im Xbox Game Pass für Xbox und PC verfügbar.

Auch die Zahl gleichzeitiger Spieler auf Steam schoss weiter in die Höhe von 850.000 am Wochenende auf einen aktuellen Höchstwert von 1.365.916 Nutzern, die im Client von Valve gerade Palworld spielen. Sechsstellige Zahlen haben daneben bisher nur Player Unknown's Battlegrounds, Counter-Strike 2, Lost Ark, DOTA 2 und Cyberpunk 2077 erreicht – zumindest was diese Metrik anbetrifft, hat Palworld nun also auch so enorm beliebte Titel wie Elden Ring oder Baldur's Gate 3 überholt – ebenso wie Cyberpunk, denn Palworld sitzt in dieser Kategorie aktuell auf Platz drei, hinter PUBG und Counter-Strike 2.

Palworld schlägt spielerisch in die Kerbe von Ark - Survival Evolved, doch statt Dinos ist die Welt angefüllt mit bunten Sammelmonstern, die stilistisch deutlich an Pokémon von Game Freak erinnern. Da es auch allerhand Schießeisen gibt, hatte Palworld nach ersten Trailern schnell den Ruf eines "Pokémon mit Knarren" im Internet.