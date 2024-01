Stimmung in der deutschen Spielebranche trübt sich ein

Das Jahr 2023 war für die internationale Spielebranche von Höhen und Tiefen geprägt. Während sich Spieler über so viele hochkarätige Titel freuen konnten wie selten zuvor, mussten viele Studios den Sparstift ansetzen, um sich über Wasser halten zu können. Die allgemeine wirtschaftliche Lage, einschließlich einer eingetrübten Konjunktur und geringerer Investitionsdynamik, führte zu Entlassungen und vereinzelt sogar Studioschließungen. Das jährliche Branchenbarometer des game – Verband der deutschen Games-Branche zeigt eine pessimistische Einschätzung für 2024.

Nur noch 12 Prozent der Unternehmen erwarten eine sehr positive oder eher positive Entwicklung, im Vorjahr waren es noch 48 Prozent. Hinsichtlich der eigenen Geschäftsentwicklung sind die Unternehmen jedoch optimistischer: 50 Prozent der Games-Unternehmen erwarten eine positive oder eher positive Entwicklung des eigenen Geschäfts. Auch die Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der eigenen Mitarbeiterzahl sind nicht ganz so negativ wie der Ausblick für die Gesamtbranche: 41 Prozent der deutschen Games-Unternehmen erwarten eine positive oder eher positive Entwicklung der eigenen Mitarbeiterzahl. 37 Prozent gehen von einer neutralen Entwicklung aus. In Bezug auf die Arbeit der Bundesregierung zeigt sich eine ausgeglichene Bewertung. Etwa ein Drittel der Unternehmen bewertet die Arbeit als eher positiv (33 Prozent), ein weiteres Drittel als neutral (31 Prozent), während das restliche Drittel sie eher negativ oder sogar sehr negativ einschätzt (36 Prozent).

game-Geschäftsführer Felix Falk kommentiert das Ergebnis der Befragung wie folgt:

Games-Unternehmen in Deutschland schauen in diesem Jahr deutlich weniger optimistisch in die Zukunft als noch vor einem Jahr. Das liegt sowohl an der angespannten Lage der globalen Games-Branche als auch dem Hin und Her der Förderung hierzulande. Trotz der angekündigten zusätzlichen Fördermittel bleibt die Stimmung bei den Unternehmen getrübt, denn wann und unter welchen Umständen auf die neuen Fördermittel bei der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien zugegriffen werden kann, ist derzeit noch völlig unklar. Die Kostennachteile von rund 30 Prozent gegenüber anderen internationalen Games-Standorten wiegen ohne aktives Förderprogramm in der aktuellen Lage doppelt schwer.

Diese Situation verdeutlicht einmal mehr: Wir brauchen in Deutschland eine stringente Games-Politik und verlässliche wie international vergleichbare Bedingungen, um auf einem der größten Medienmärkte der Welt international wettbewerbsfähig zu sein. Je schwächer wir hier aufgestellt sind, desto stärker treffen uns Jahre, in denen das Klima in der internationalen Games-Branche einmal rauer ist. Und je stärker wir aufgestellt sind, desto besser können wir von der nächsten Wachstumswelle auch in Deutschland profitieren.