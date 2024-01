Spiele-Check von LRod

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 iOS MacOS

Manchmal kann das Röntgengerät Erstaunliches zutage fördern.

Hilfe vom Hofnarren

Zwischen den Schichten erkundet ihr die Stadt Sprawl und trefft dabei unter anderem auf diese drei Ratsherrinnen und Ratsherren, die euch während der Schichten telefonisch beraten.

Adventure light

Dieser freundliche Vampir möchte nicht nur eingelassen, sondern explizit in die Stadt eingeladen werden.

Witziger Wachhaussimulator mit vielen Entscheidungsfreiheiten

Der Tag hat so schön angefangen für die 12-jährige Lil. Doch dann bittet ihr Vater sie darum, seine Schicht am Wachhäuschen der Stadt Sprawl zu übernehmen, damit er den Tag mit Sportwetten verbringen kann. Und plötzlich muss Lil entscheiden, wer die Stadt betreten darf und wer besser nicht hereinkommen sollte.Und schon seid ihr mittendrin in der Geschichte von, die zunehmend dramatischer wird, während sich um euch herum Rivalitäten zwischen Königreichen, aber auch innere Konflikte entwickeln. Doch zunächst fängt alles ganz harmlos an: Nach und nach sprechen bei euch Personen vor, die eingelassen werden wollen. Drei Aktionspunkte habt ihr, bevor ihr eine Entscheidung trefft. Naheliegend ist die Dialogoption, mit der ihr die Personen befragen könnt, um mehr über deren Ziele zu erfahren. Daneben steht euch ein Werkzeugkasten mit fünf Geräten zur Verfügung, die aber für jeden Einsatz einen Machtkristall verbrauchen: Das Wahrheitsserum kann einen Mordplan aufdecken, die Peitsche unerwünschte Gäste vertreiben, der magische Dechiffrier-Ring übersetzt Dokumente und mehr, der Metalldetektor spürt verdeckte Waffen auf, das Röntgengerät verdeckte Gegenstände und manchmal auch andere Besonderheiten. Einige Begegnungen sind herrlich absurd, darunter komplett eingesungene Dialoge und eine Situation, die das Spiel auf Latein umstellt.Seid ihr weiterhin unsicher, sind die beiden Ratsherrinnen und der Hofnarr telefonisch erreichbar und geben euch mehr oder weniger nützliche Hinweise. Vorgezeigte oder durch eure Hilfsmittel gefundene Gegenstände behaltet ihr auf Wunsch ein (und verkauft sie bei einem Händler, der euch mehr Machtkristalle verkauft), was die Ziele der Personen – gute wie schlechte - vereiteln kann. Logisch, denn ohne den Geheimplan ist das konspirative Treffen zwecklos. Damit und natürlich mit der Entscheidung, ob ihr die fragliche Person einlasst oder nicht, beeinflusst ihr die weitere Entwicklung der Geschichte und das Ende des Spiels.Hilfe an die Hand geben euch die Wachanweisungen, in denen beispielsweise festgehalten wird, welche Personengruppen eingelassen werden sollen. Im Gegenzug wird euch nach und nach mehr Verantwortung aufgeladen, denn es kommt schnell als dritte Option das Einsperren ins Gefängnis hinzu und später nehmt ihr auch noch direkten Einfluss auf den Verlauf eines Krieges. „Personen“ ist übrigens weit gefasst, denn neben den menschlichen Bewohnern gibt es zahlreiche Fantasy-Kreaturen, von unterdrückten Kobolden bis hin zu Vampiren und Magiern.Neben den Wachhaussequenzen gibt es auch Abschnitte, in denen ihr Orte in der Stadt besucht, Dialoge führt, kleine Rätsel löst, auf Sportereignisse wettet oder an größeren Story-Ereignissen teilnehmt. Früh bekommt ihr dabei auch euren Chronometer3000, eine nur im Wachhäuschen funktionierende Zeitmaschine. Seid ihr unzufrieden mit einer Begegnung, wiederholt ihr diese damit einfach, was bis zu fünf mal pro Schicht möglich ist (oder ihr wiederholt den kompletten Level). Dies macht das Spiel in Kombination mit den Sternewertungen und Hinweistexten, die ihr nach jeder einzelnen Person bekommt, allerdings auch sehr leicht und reduziert den vom spielerischen Vorbildbekannten Druck, mit den Konsequenzen eures Handelns leben zu müssen.Diese Konsequenzen können humorvoll oder ernst sein. Aber bedrückend wie in Papers, Please ist Lil’ Guardsman nie, was schon die hübsche Comic-Grafik und die Sprachausgabe, die allerdings nur eine englische Fassung hat, zeigen. Die Übersetzung der Texte ist dafür gelungen (auch wenn in der vorliegenden Beta-Version sehr wenige Sätze noch nicht übersetzt wurden).Lil’ Guardsmen übernimmt das Spielprinzip von Papers, Please, ersetzt aber dessen düsteres Setting durch eine Comic-Welt, die an mehr als nur einer Stellereferenziert und von entsprechend schrulligen Charakteren bewohnt wird. Dadurch verlieren zwar die Entscheidungen den beklemmenden Hintergrund, denn nur selten kommen etwas ernstere Aspekte wie die Anweisung, keine nicht-Menschen in die Stadt zu lassen, zum Tragen. Dafür punktet das Spiel mit witzigen Dialoge und mit Lil mit einer sehr sympathischen Hauptfigur. Auch die Handlung des Spiels hat einige gelungene Wendungen und Höhepunkte, deren Verlauf spürbar von den getroffenen Entscheidungen abhängt.Als etwas langatmig empfand ich dagegen einige Dialoge abseits des Wachhäuschens beim Erkunden der Stadt. Auch den Werkzeugkasten habe ich nur selten voll ausgeschöpft. Als etwas fragwürdig empfand ich schließlich die Rückspulfunktion, weil diese den Zwang aufhebt, mit schlechten Entscheidungen zu leben – ich empfehle einen möglichst spärlichen Einsatz. All das ändert aber nichts daran, dass ich die Geschichte von Lil und ihren Mitbürgern gerne über die sieben Stunden, die mein erster Durchgang gedauert hat, verfolgt habe. Eine Rückkehr, dann ohne Chronometer, mit einer bestechlichen Lil oder für den Versuch, das beste Ende zu erreichen, kann ich mir gut vorstellen.