GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 3/2024 und Ausblick auf KW 4/2024

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 3: Rückblick von Montag, 15. Januar, bis Sonntag, 21. Januar 2024

Spiele-Checks

(Fast) bis zum endgültigen Schluss dieser Woche haben wir gebangt und gehofft, doch jetzt steht wohl fest: Kein Spiele-Check in dieser Woche! Fast hätte es der Check von The Night is Grey noch über die Ziellinie geschafft, aber aufgrund von technischen Hindernissen verschiebt dieser sich in die nächste Woche! Aber was wäre GG ohne Verschiebungen?!

User-Artikel

Board Game Arena (zum User-Artikel)

Es war zwar eine Woche ohne Checks, aber immerhin gab es ganze drei User-Artikel! Nischenliebhaber hatte mit seinem lesenswerten Bericht über die Brettspiel-Online-Plattform Board Game Arena den Anfang gemacht.



Dann übernahm CharlieDerRunkle den Staffelstab und rechnete in seinem Artikel mit dämlicher Werbung für Videospiele ab.



Und in den Wochen-Endspurt durfte TheLastToKnow mit einem weiteren "Alle Versoftungen im Überblick"-Artikel gehen, diesmal ging es um Douglas Adams.

Vermischtes

Community-Projekt: User-Ausblick auf das Spielejahr 2024

Worauf freuen sich die User, die an diesem Community-Projekt teilgenommen haben? Ganon hatte es euch bereits am Anfang der Wochenende in der von ihm zusammengestellten Galerie+ verraten.



Besser spät als nie! In der Galerie+ von RoT ließ er euch an seine Erinnerungen an die 17. Lange Nacht der Computerspiele in Leipzig aus dem Mai 2023 teilhaben.



Das war's! Lest euch das Fazit von crux im Forum durch. Und dann weitergehen, hier gibt es nichts mehr zu sehen.

Ausblick auf KW 4

Die Spiele-Check-Kristallkugel hat oben gelünkert, dass ein Check von The Night is Grey erscheinen wird. Cheater!



erscheinen wird. Cheater! Das User-Artikel-Orakel ist noch in der Selbstfindungsphase und faselt von thoohl, Nischenliebhaber, CharlieDerRunkle und co. (Meine Vermutung ist ja, dass noch gar nicht feststeht, was da kommt).

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

