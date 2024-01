Palworld: „Pokémon mit Knarren“ wird zum Steam-Hit

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Pokémon-Klone gibt es, seit Pikachu und Co auf dem Gameboy erschienen sind. Mit Palworld ist nun einer davon zum Steam-Phänomen geworden. In den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung im Early Access wurde das Multiplayer-Survival-RPG mehr als zwei Millionen Mal heruntergeladen. Die erste Million wurde bereits nach acht Stunden erreicht. Am 20. Januar waren laut SteamDB knapp 855.000 Spieler gleichzeitig aktiv, der zweithöchste Wert auf Steam an diesem Tag hinter Counter-Strike 2. In der ewigen Rangliste der Spiele mit den meisten gleichzeitigen Spielern schaffte es Palworld damit bereits am zweiten Tag auf Platz acht. Auch die 92 Prozent positiven Bewertungen bei über 14.000 Reviews sind ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es in der Gunst der Steam-Nutzer ganz weit oben steht.

Nehmt das aktuelle Pokémon-Spiel, fügt Schusswaffen hinzu, erweitert die Spielwelt um die Möglichkeit, eure Taschenmonster in Fabriken für euch schuften zu lassen und stellt euch vor, ihr esst sie, wenn ihr Hunger bekommt. Dazu packt ihr noch eine zeitgemäße Grafik und ihr habt Palworld. In den sozialen Medien hat die offensichtliche Ähnlichkeit mit der bekannten Marke von Nintendo dem Spiel den Spitznamen „Pokémon mit Knarren“ eingebracht. Im Trailer, den wir am Ende der News eingebunden haben, könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen.

Palworld wird vom japanischen Studio Pocketpair entwickelt. Die Arbeit begann vor etwas mehr als drei Jahren mit einem kleinen Team von vier Entwicklern, das inzwischen ebenso gewachsen ist wie der Umfang des Spiels. Zum Start der Early-Access-Version gibt es über 100 Pals zu sammeln, mehr als 350 Gegenstände und eine riesige Welt zu erkunden. Die Entwickler planen, das Spiel um PvP, Crossplay und Handel zwischen Spielern zu erweitern. Derzeit ist es für PC und Xbox Series X|S erhältlich und wurde auf dem Steam Deck als „spielbar“ eingestuft.

Der bis zum Release von Palworld bekannteste Titel von Pocketpair war das Survival-Spiel Craftopia, das 2020 ebenfalls im Early Access erschienen ist. Wie bei Palworld haben sich die Entwickler auch hier von einer Nintendo-Marke inspirieren lassen. Die Ähnlichkeiten des Grafikstils von Craftopia zu Breath of the Wild (im Test) sind kaum zu übersehen.